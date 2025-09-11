SAF do Santa Cruz: Qual deve ser a prioridade da gestão? Veja as opções e vote!
Com o quinto aditivo assinado, clube e investidores estão trabalham nos últimos detalhes para a oficialização do acordo de 90% das ações
O Santa Cruz caminha a passos largos para oficializar a venda de 90% das ações da SAF para os investidores da Cobra Coral Participações S/A.
O presidente executivo Bruno Rodrigues, juntamente com o empresário Iran Barbosa, revelaram o cronogroma oficial em entrevista coletiva na quarta-feira (10/09).
Ambas as partes envolvidas no negócio assinaram o quinto aditivo da proposta vinculada, que tem como valor mínimo o investimento de R$ 1 bilhão em 15 anos.
Serão cerca de 60 dias para que todo o processo seja finalizado. Portanto, a conclusão da negociação será após o Campeonato Brasileiro da Série D 2025.
Qual deve ser a prioridade da SAF do Santa Cruz? Vote
Investimento no futebol
Entre os assuntos apresentados à imprensa pelo Tricolor, foram informadas as cotas milionárias para o futebol. O valor muda de acordo com a divisão do clube no cenário nacional.
Reforma do estádio do Arruda
Além disso, foi apresentado a divisão dos R$ 100 milhões para reforma do Arruda. A ideia é fazer o estádio ser multiuso, para exploração comercial com shows e eventos coorporativos.
Construção de novo CT
Os torcedores também souberam que haverá a construção de um novo Centro de Treinamento (CT), com a pretensão de que a estrutura em Aldeia, em Camaragibe, não seja mais usada.