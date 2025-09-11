SAF do Santa Cruz: Qual deve ser a prioridade da gestão? Veja as opções e vote!

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Com o quinto aditivo assinado, clube e investidores estão trabalham nos últimos detalhes para a oficialização do acordo de 90% das ações

O Santa Cruz caminha a passos largos para oficializar a venda de 90% das ações da SAF para os investidores da Cobra Coral Participações S/A.

O presidente executivo Bruno Rodrigues, juntamente com o empresário Iran Barbosa, revelaram o cronogroma oficial em entrevista coletiva na quarta-feira (10/09).

Ambas as partes envolvidas no negócio assinaram o quinto aditivo da proposta vinculada, que tem como valor mínimo o investimento de R$ 1 bilhão em 15 anos.

Leia Também Quem é o melhor do Santa Cruz na Série D 2025? Veja as 5 opções e vote na enquete

Serão cerca de 60 dias para que todo o processo seja finalizado. Portanto, a conclusão da negociação será após o Campeonato Brasileiro da Série D 2025.

Qual deve ser a prioridade da SAF do Santa Cruz? Vote

Investimento no futebol

Entre os assuntos apresentados à imprensa pelo Tricolor, foram informadas as cotas milionárias para o futebol. O valor muda de acordo com a divisão do clube no cenário nacional.

Reforma do estádio do Arruda

Além disso, foi apresentado a divisão dos R$ 100 milhões para reforma do Arruda. A ideia é fazer o estádio ser multiuso, para exploração comercial com shows e eventos coorporativos.

Construção de novo CT

Os torcedores também souberam que haverá a construção de um novo Centro de Treinamento (CT), com a pretensão de que a estrutura em Aldeia, em Camaragibe, não seja mais usada.