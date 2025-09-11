Sem acordo! Jogo entre Maranhão x Santa Cruz segue no estádio Castelão

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

O time maranhense pediu R$ 1,5 milhão para enfrentar o Tricolor do Arruda, no Almeidão, em João Pessoa, pelas semifinais da Série D

O Maranhão não entrou em acordo com o Governo da Paraíba, que administra o estádio Almeidão, em João Pessoa, e o jogo contra o Santa Cruz continua no Castelão, em São Luís. De acordo com informações apuradas pela reportagem do Blog do Torcedor, o time maranhense pediu R$ 1,5 milhão para disputar a partida na capital paraibana.

O que foi negado pela gestão do equipamento paraibano. Além disso, o prazo final para solicitar a mudança do local era esta quinta-feira, 11 de setembro de 2025.

Assim, a partida entre Maranhão x Santa Cruz acontece no domingo (14), às 16h (de Brasília), no estádio Castelão, em São Luís. O duelo é válido pela confronto de ida das semifinais da Série D do Campeonato Brasileiro.

Já a partida de volta está marcada para o dia 20 de setembro (sábado), às 19h30 (de Brasília), na Arena de Pernambuco, em São Lourenço da Mata, na Região Metropolitana do Recife (RMR).

Em caso de empate no placar agregado, a decisão vai para os pênaltis. O vencedor briga pelo título com Barra-SC ou Inter de Limeira, que disputam a outra semifinal.

Ingressos para a torcida do Santa Cruz

O torcida do Santa Cruz terá 7.956 ingressos disponíveis para o jogo de ida contra o Maranhão, no estádio Castelão. Os bilhetes estão sendo comercializados pelo valor de R$ 20.

A capacidade total do equipamento é de 19.524 torcedores. Assim, o Maranhão terá 11.568 ingressos.

Arbitragem de Maranhão x Santa Cruz

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou a escala da arbitragem para o jogo entre Maranhão x Santa Cruz. O juiz principal será o paulista João Vitor Gobi. Veja, abaixo, a equipe completa: