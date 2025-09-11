Sem acordo! Jogo entre Maranhão x Santa Cruz segue no estádio Castelão
O time maranhense pediu R$ 1,5 milhão para enfrentar o Tricolor do Arruda, no Almeidão, em João Pessoa, pelas semifinais da Série D
O Maranhão não entrou em acordo com o Governo da Paraíba, que administra o estádio Almeidão, em João Pessoa, e o jogo contra o Santa Cruz continua no Castelão, em São Luís. De acordo com informações apuradas pela reportagem do Blog do Torcedor, o time maranhense pediu R$ 1,5 milhão para disputar a partida na capital paraibana.
O que foi negado pela gestão do equipamento paraibano. Além disso, o prazo final para solicitar a mudança do local era esta quinta-feira, 11 de setembro de 2025.
Assim, a partida entre Maranhão x Santa Cruz acontece no domingo (14), às 16h (de Brasília), no estádio Castelão, em São Luís. O duelo é válido pela confronto de ida das semifinais da Série D do Campeonato Brasileiro.
Já a partida de volta está marcada para o dia 20 de setembro (sábado), às 19h30 (de Brasília), na Arena de Pernambuco, em São Lourenço da Mata, na Região Metropolitana do Recife (RMR).
Em caso de empate no placar agregado, a decisão vai para os pênaltis. O vencedor briga pelo título com Barra-SC ou Inter de Limeira, que disputam a outra semifinal.
Ingressos para a torcida do Santa Cruz
O torcida do Santa Cruz terá 7.956 ingressos disponíveis para o jogo de ida contra o Maranhão, no estádio Castelão. Os bilhetes estão sendo comercializados pelo valor de R$ 20.
A capacidade total do equipamento é de 19.524 torcedores. Assim, o Maranhão terá 11.568 ingressos.
Arbitragem de Maranhão x Santa Cruz
A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou a escala da arbitragem para o jogo entre Maranhão x Santa Cruz. O juiz principal será o paulista João Vitor Gobi. Veja, abaixo, a equipe completa:
- Árbitro: João Vitor Gobi (SP)
- Assistente 1: Anderson José de Moraes Coelho (SP)
- Assistente 2: Miguel Cataneo Ribeiro da Costa (SP)
- Quarto Árbitro: Iudiney Cesar Rocha e Silva (PI)
- Quinto Árbitro: Janystony Rabelo de Melo (PI)
- VAR: Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral (SP)
- AVAR: Katiuscia Mayer Berger Mendonca (ES)