Qual posição do Santa Cruz no Ranking da CBF? Veja possíveis colocações após Série D

Clube aparece projetado na 90ª posição para 2025 e ainda pode somar pontos se for campeão da Série D do Campeonato Brasileiro deste ano

Apesar do principal objetivo ter sido atingido, que era o acesso para a Série C, o Santa Cruz tem muito interesse de seguir avançando na Série D do Campeonato Brasileiro, podendo até ser campeão. Isso porque está em jogo uma questão muito importante para o clube: a posição no Ranking da CBF.

Mesmo com a festa pelo acesso à Série C do Campeonato Brasileiro do ano que vem, o Santa Cruz deve perder posições no Ranking Nacional de Clubes da CBF, que será divulgado no fim deste ano e valerá para a temporada 2026. A projeção feita pelo site Ranking CBF já aponta o Tricolor caindo para a 90ª colocação, com 929 pontos, após ocupar o 80º lugar no ranking anterior, divulgado em dezembro de 2024, quando tinha 1.061 pontos.

Ou seja, ser campeão pode aliviar essa queda ou até mesmo fazer com o clube suba na lista. Por isso é tão importante seguir se classificando e pontuando no ranking.

Como funciona o Ranking da CBF?

O ranking da CBF leva em consideração os resultados dos clubes nas competições nacionais (regionais e estaduais não contam) dos últimos cinco anos, com pesos diferentes para cada temporada:

Ano vigente (n): x5

Ano anterior (n-1): x4

Ano (n-2): x3

Ano (n-3): x2

Ano (n-4): x1

No caso do Santa Cruz, os pontos de 2020 deixam de contar para a próxima atualização, passando a valer apenas o período 2021-2025. Como 2024 foi uma temporada sem pontuação nacional e 2022 e 2023 tiveram campanhas discretas, o impacto é de perda significativa na soma final.

Pontuação do Santa Cruz (2021 a 2025)

2021: 160 pontos (x1 = 160)

2022: 58 pontos (x2 = 116)

2023: 101 pontos (x3 = 303)

2024: 0 pontos (x4 = 0)

2025: 70 pontos (x5 = 350) - até o momento tomando a classificação para a semifinal da Série D

Total: 929 pontos – projeção para o ranking 2025.

Possibilidade de ganhar mais pontos

O Santa Cruz ainda disputa a semifinal da Série D e pode ser campeão. Caso conquiste o título, somará mais 30 pontos, chegando a 100 pontos na temporada 2025 e totalizando 1.079 pontos, o que pode melhorar levemente sua posição no ranking.

Para se ter uma ideia, hoje o 79º colocado já tem 1064 pontos, que é o Humaitá-AC. Times como Inter de Limeira e Maranhão, que seguem na Série D também já estão na frente do Santa Cruz na projeção do ranking.

No caso do Maranhão, o Santa Cruz tem um "confronto direto" por esse ranking. Já no caso da Inter de Limeira, a torcida é pela classificação do Barra, que está muito atrás do Santa Cruz no ranking - 111º com 554 pontos.

Por que o ranking é importante?

O Ranking Nacional de Clubes define critérios dos potes no sorteio da Copa do Brasil. Clubes melhores colocados caem em potes com confrontos teoricamente mais acessíveis.

Com a atual queda prevista para a 90ª posição, o Santa Cruz corre o risco de enfrentar adversários mais fortes já na primeira fase do torneio, o que pode dificultar a sequência na competição e reduzir receitas de bilheteria e premiações.

