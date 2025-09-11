fechar
Santa Cruz | Notícia

Série C 2026: veja quem o Santa Cruz enfrentará no próximo ano

A equipe coral ainda tem o desafio de conquistar o título da Série D neste ano, mas já se planeja para a disputa da Série C em 2026

Por João Victor Tavares Publicado em 11/09/2025 às 13:32
Imagem dos jogadores do Santa Cruz em comemoração de gol com a torcida no Arruda
Imagem dos jogadores do Santa Cruz em comemoração de gol com a torcida no Arruda - Jailton Jr/JC Imagem

Já começamos a ter uma ideia de como será a Série C de 2026, e o Santa Cruz já iniciou seu planejamento para o próximo ano, buscando reforços de qualidade no mercado com o apoio da SAF do clube.

O próximo ano será muito importante para o Tricolor, que desde 2021 não disputa a terceira divisão. A equipe chega motivada, tentando investir mais para garantir o acesso e se consolidar no cenário nacional, buscando recuperar o brilho que vinha se perdendo ao longo do tempo.

Para a competição de 2026, já conhecemos 12 participantes. Faltam apenas oito clubes: quatro vagas serão definidas ao final dos quadrangulares da Série C, e as outras quatro ficarão com os rebaixados da Série B do Brasileirão.

Caso a competição terminasse hoje, essas vagas seriam de Paysandu, Amazonas, Volta Redonda e América-MG, mas o torneio ainda está em aberto e nada está definido.

Equipes confirmadas na Série C 2026

  • Anápolis
  • Barra
  • Botafogo-PB
  • Confiança
  • Figueirense
  • Inter de Limeira
  • Itabaiana
  • Ituano
  • Maranhão
  • Maringá
  • Santa Cruz
  • Ypiranga
  • Rebaixado do quadrangular
  • Rebaixado do quadrangular
  • Rebaixado do quadrangular
  • Rebaixado do quadrangular
  • Rebaixado da Série B
  • Rebaixado da Série B
  • Rebaixado da Série B
  • Rebaixado da Série B

5 times do Nordeste confirmados

Além do Santa Cruz, mais quatro clubes do Nordeste já estão garantidos na Série C de 2026: Botafogo-PB (João Pessoa, Paraíba), Maranhão (São Luís, Maranhão), Itabaiana (Itabaiana, Sergipe) e Confiança (Aracaju, Sergipe).

