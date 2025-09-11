Série C 2026: veja quem o Santa Cruz enfrentará no próximo ano

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

A equipe coral ainda tem o desafio de conquistar o título da Série D neste ano, mas já se planeja para a disputa da Série C em 2026

Já começamos a ter uma ideia de como será a Série C de 2026, e o Santa Cruz já iniciou seu planejamento para o próximo ano, buscando reforços de qualidade no mercado com o apoio da SAF do clube.

O próximo ano será muito importante para o Tricolor, que desde 2021 não disputa a terceira divisão. A equipe chega motivada, tentando investir mais para garantir o acesso e se consolidar no cenário nacional, buscando recuperar o brilho que vinha se perdendo ao longo do tempo.

Para a competição de 2026, já conhecemos 12 participantes. Faltam apenas oito clubes: quatro vagas serão definidas ao final dos quadrangulares da Série C, e as outras quatro ficarão com os rebaixados da Série B do Brasileirão.

Caso a competição terminasse hoje, essas vagas seriam de Paysandu, Amazonas, Volta Redonda e América-MG, mas o torneio ainda está em aberto e nada está definido.

Equipes confirmadas na Série C 2026

Anápolis

Barra

Botafogo-PB

Confiança

Figueirense

Inter de Limeira

Itabaiana

Ituano

Maranhão

Maringá

Santa Cruz

Ypiranga

Rebaixado do quadrangular

Rebaixado do quadrangular

Rebaixado do quadrangular

Rebaixado do quadrangular

Rebaixado da Série B

Rebaixado da Série B

Rebaixado da Série B

Rebaixado da Série B



5 times do Nordeste confirmados

Além do Santa Cruz, mais quatro clubes do Nordeste já estão garantidos na Série C de 2026: Botafogo-PB (João Pessoa, Paraíba), Maranhão (São Luís, Maranhão), Itabaiana (Itabaiana, Sergipe) e Confiança (Aracaju, Sergipe).