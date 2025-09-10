fechar
Santa Cruz | Notícia

SAF do Santa Cruz: confira os valores milionários que serão investidos no futebol do clube

Vivendo grande fase, o clube pernambucano já planeja o ano de 2026: SAF Coral projeta reforços e investimentos milionários para a Série C.

Por João Victor Tavares Publicado em 10/09/2025 às 12:27 | Atualizado em 10/09/2025 às 13:05
Imagem do estádio do Santa Cruz antes de um dos jogos da temporada
Imagem do estádio do Santa Cruz antes de um dos jogos da temporada - JAILTON JR/JC IMAGEM

O Santa Cruz atravessa um momento de grande euforia, dentro e fora de campo. Após garantir o acesso à Série C, competição que não disputava desde 2021, o investidor Iran Barbosa, um dos responsáveis pela SAF Coral, revelou que o contrato para a compra de 90% das ações da Sociedade Anônima do Futebol já está assinado.

Além disso, ele anunciou os valores milionários que serão destinados ao Tricolor nos próximos anos. Na Série C, em 2026, o clube terá um aporte mínimo de R$ 36 milhões voltado ao departamento de futebol.

O montante representa quase R$ 20 milhões a mais do que a receita bruta registrada em 2024, quando o Santa Cruz não participou do Campeonato Brasileiro e arrecadou apenas R$ 16,9 milhões, segundo o último balanço financeiro.

Os investimentos irão crescer conforme o clube ascender de divisão, com previsão até de um novo centro de treinamento. Confira os valores projetados:

  • 2026 (Série C): R$ 36 milhões
  • Série B: R$ 52 milhões
  • Série A: R$ 100 milhões

Vale destacar que os aportes só serão realizados mediante as conquistas de acesso. Além disso, os valores divulgados não se restringem à folha salarial do clube, englobando também investimentos em contratações, empréstimos e outras áreas do futebol.

Leia Também

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Foco na próxima temporada

Apesar de ainda ter pelo menos duas partidas a disputar pela Série D deste ano, duas na semifinal contra o Maranhão e, em caso de classificação, mais duas na final, o Santa Cruz já pensa no futuro.

Segundo Iran Barbosa, a diretoria da SAF começou a monitorar o mercado em busca de reforços visando a temporada de 2026.

Coletiva da SAF do SANTA CRUZ - Presidente Bruno Rodrigues e Iran Barbosa

Leia também

AO VIVO: Assista a coletiva sobre a SAF do Santa Cruz
entrevista

AO VIVO: Assista a coletiva sobre a SAF do Santa Cruz
Santa Cruz divulga divisão dos valores da SAF para reforma milionária do Estádio do Arruda
estruturação

Santa Cruz divulga divisão dos valores da SAF para reforma milionária do Estádio do Arruda

Compartilhe

Tags