SAF do Santa Cruz: confira os valores milionários que serão investidos no futebol do clube
Vivendo grande fase, o clube pernambucano já planeja o ano de 2026: SAF Coral projeta reforços e investimentos milionários para a Série C.
O Santa Cruz atravessa um momento de grande euforia, dentro e fora de campo. Após garantir o acesso à Série C, competição que não disputava desde 2021, o investidor Iran Barbosa, um dos responsáveis pela SAF Coral, revelou que o contrato para a compra de 90% das ações da Sociedade Anônima do Futebol já está assinado.
Além disso, ele anunciou os valores milionários que serão destinados ao Tricolor nos próximos anos. Na Série C, em 2026, o clube terá um aporte mínimo de R$ 36 milhões voltado ao departamento de futebol.
O montante representa quase R$ 20 milhões a mais do que a receita bruta registrada em 2024, quando o Santa Cruz não participou do Campeonato Brasileiro e arrecadou apenas R$ 16,9 milhões, segundo o último balanço financeiro.
Os investimentos irão crescer conforme o clube ascender de divisão, com previsão até de um novo centro de treinamento. Confira os valores projetados:
- 2026 (Série C): R$ 36 milhões
- Série B: R$ 52 milhões
- Série A: R$ 100 milhões
Vale destacar que os aportes só serão realizados mediante as conquistas de acesso. Além disso, os valores divulgados não se restringem à folha salarial do clube, englobando também investimentos em contratações, empréstimos e outras áreas do futebol.
Foco na próxima temporada
Apesar de ainda ter pelo menos duas partidas a disputar pela Série D deste ano, duas na semifinal contra o Maranhão e, em caso de classificação, mais duas na final, o Santa Cruz já pensa no futuro.
Segundo Iran Barbosa, a diretoria da SAF começou a monitorar o mercado em busca de reforços visando a temporada de 2026.
Coletiva da SAF do SANTA CRUZ - Presidente Bruno Rodrigues e Iran Barbosa