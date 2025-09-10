SAF do Santa Cruz: confira os valores milionários que serão investidos no futebol do clube

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Vivendo grande fase, o clube pernambucano já planeja o ano de 2026: SAF Coral projeta reforços e investimentos milionários para a Série C.

O Santa Cruz atravessa um momento de grande euforia, dentro e fora de campo. Após garantir o acesso à Série C, competição que não disputava desde 2021, o investidor Iran Barbosa, um dos responsáveis pela SAF Coral, revelou que o contrato para a compra de 90% das ações da Sociedade Anônima do Futebol já está assinado.

Além disso, ele anunciou os valores milionários que serão destinados ao Tricolor nos próximos anos. Na Série C, em 2026, o clube terá um aporte mínimo de R$ 36 milhões voltado ao departamento de futebol.

O montante representa quase R$ 20 milhões a mais do que a receita bruta registrada em 2024, quando o Santa Cruz não participou do Campeonato Brasileiro e arrecadou apenas R$ 16,9 milhões, segundo o último balanço financeiro.

Os investimentos irão crescer conforme o clube ascender de divisão, com previsão até de um novo centro de treinamento. Confira os valores projetados:

2026 (Série C): R$ 36 milhões

R$ 36 milhões Série B: R$ 52 milhões

R$ 52 milhões Série A: R$ 100 milhões

Vale destacar que os aportes só serão realizados mediante as conquistas de acesso. Além disso, os valores divulgados não se restringem à folha salarial do clube, englobando também investimentos em contratações, empréstimos e outras áreas do futebol.

Foco na próxima temporada

Apesar de ainda ter pelo menos duas partidas a disputar pela Série D deste ano, duas na semifinal contra o Maranhão e, em caso de classificação, mais duas na final, o Santa Cruz já pensa no futuro.

Segundo Iran Barbosa, a diretoria da SAF começou a monitorar o mercado em busca de reforços visando a temporada de 2026.

Coletiva da SAF do SANTA CRUZ - Presidente Bruno Rodrigues e Iran Barbosa