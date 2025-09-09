Presidente do Santa Cruz concede entrevista coletiva sobre SAF na manhã desta quarta-feira
Bruno Rodrigues está presente no Arruda ao lado do investidor Iran Barbosa, além de outros dirigentes do clube coral, que ocupam importantes cargos
Presidente do Santa Cruz irá conceder uma entrevista coletiva sobre a Sociedade Anônima do Futebol (SAF), na manhã desta quarta-feira (10), às 10h (de Brasília), no Arruda. Um dos investidores da Cobra Coral Participações S/A, Iran Barbosa também está presente.
Em comunicado, divulgado pela assessoria de comunicação, o clube informou que também estão presentes: Marcos Benevides (vice-presidente), Adriano Lucena (presidente da Comissão Patrimonial), Álvaro Maia (vice-presidente do Conselho Deliberativo) e Manoel Júnior (vice-presidente Comissão Fiscal).
No último domingo, após a conquista do acesso à Série C do Campeonato Brasileiro, o investidor da SAF, Iran Barbosa, em entrevista exclusiva à Rádio Jornal, afirmou que o último aditivo já tinha sido assinado.
SAF do Santa Cruz
Também em entrevista à Rádio Jornal, Bruno Rodrigues detalhou a mudança no principal entrave: a cessão do uso do Arruda. Para a proposta de venda de 90% da SAF ser oficializado, precisa do aval do Conselho Deliberativo e ainda da Assembleia Geral de Sócios.
"Na proposta anterior, seriam R$ 100 milhões em 15 anos. Convenci os investidores de que isso não passaria no Conselho (Deliberativo). Agora, o investimento será de R$ 100 milhões em até três anos", comentou o mandatário coral.
O projeto prevê a transformação do Arruda em um equipamento multiuso, moderno, com capacidade para 60 mil pessoas e exploração comercial que vai além do futebol, incluindo shows, eventos e camarotes corporativos.