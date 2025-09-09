fechar
Presidente do Santa Cruz concede entrevista coletiva sobre SAF na manhã desta quarta-feira

Bruno Rodrigues está presente no Arruda ao lado do investidor Iran Barbosa, além de outros dirigentes do clube coral, que ocupam importantes cargos

Por Davi Saboya Publicado em 09/09/2025 às 20:36 | Atualizado em 09/09/2025 às 20:39
Bruno Rodrigues, presidente do Santa Cruz
Bruno Rodrigues, presidente do Santa Cruz - RENATO RAMOS/JC IMAGEM

Presidente do Santa Cruz irá conceder uma entrevista coletiva sobre a Sociedade Anônima do Futebol (SAF), na manhã desta quarta-feira (10), às 10h (de Brasília), no Arruda. Um dos investidores da Cobra Coral Participações S/A, Iran Barbosa também está presente.

Em comunicado, divulgado pela assessoria de comunicação, o clube informou que também estão presentes: Marcos Benevides (vice-presidente), Adriano Lucena (presidente da Comissão Patrimonial), Álvaro Maia (vice-presidente do Conselho Deliberativo) e Manoel Júnior (vice-presidente Comissão Fiscal).

No último domingo, após a conquista do acesso à Série C do Campeonato Brasileiro, o investidor da SAF, Iran Barbosa, em entrevista exclusiva à Rádio Jornal, afirmou que o último aditivo já tinha sido assinado.

SAF do Santa Cruz

Também em entrevista à Rádio Jornal, Bruno Rodrigues detalhou a mudança no principal entrave: a cessão do uso do Arruda. Para a proposta de venda de 90% da SAF ser oficializado, precisa do aval do Conselho Deliberativo e ainda da Assembleia Geral de Sócios.

"Na proposta anterior, seriam R$ 100 milhões em 15 anos. Convenci os investidores de que isso não passaria no Conselho (Deliberativo). Agora, o investimento será de R$ 100 milhões em até três anos", comentou o mandatário coral.

O projeto prevê a transformação do Arruda em um equipamento multiuso, moderno, com capacidade para 60 mil pessoas e exploração comercial que vai além do futebol, incluindo shows, eventos e camarotes corporativos.

