CBF divulga data dos jogos de Santa Cruz e Maranhão pela semifinal da Série D

Dono de melhor campanha que o adversário, Cobra Coral começa decisão fora de casa e decidirá vaga na Final na Arena de Pernambuco; veja tabela

A CBF divulgou nesta terça-feira (9) as datas dos jogos de ida e volta das semifinais da Série D 2025, que envolvem os confrontos Santa Cruz x Maranhão e Inter de Limeira x Barra, todos já com o acesso garantido à Série C do próximo ano.

Dono de melhor campanha que seu adversário, a Cobra Coral, diferente do que fora contra o América-RN, voltará a decidir em casa, na Arena de Pernambuco, com a primeira partida acontecendo no Castelão, em São Luís.

Veja as datas e horários exatos dos jogos.

Tabela detalhada da semifinal da Série D 2025

Jogos de ida

Sábado, 13/09 - Barra x Inter de Limeira, às 16h, na Arena Barra

Domingo, 14/09 - Maranhão x Santa Cruz, às 16h, no Castelão

Jogos de volta

Sábado, 20/09 - Inter de Limeira x Barra, às 16h, no Major Levy Sobrinho