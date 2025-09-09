CBF divulga data dos jogos de Santa Cruz e Maranhão pela semifinal da Série D
Dono de melhor campanha que o adversário, Cobra Coral começa decisão fora de casa e decidirá vaga na Final na Arena de Pernambuco; veja tabela
A CBF divulgou nesta terça-feira (9) as datas dos jogos de ida e volta das semifinais da Série D 2025, que envolvem os confrontos Santa Cruz x Maranhão e Inter de Limeira x Barra, todos já com o acesso garantido à Série C do próximo ano.
Dono de melhor campanha que seu adversário, a Cobra Coral, diferente do que fora contra o América-RN, voltará a decidir em casa, na Arena de Pernambuco, com a primeira partida acontecendo no Castelão, em São Luís.
Veja as datas e horários exatos dos jogos.
Tabela detalhada da semifinal da Série D 2025
Jogos de ida
- Sábado, 13/09 - Barra x Inter de Limeira, às 16h, na Arena Barra
- Domingo, 14/09 - Maranhão x Santa Cruz, às 16h, no Castelão
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
Jogos de volta
- Sábado, 20/09 - Inter de Limeira x Barra, às 16h, no Major Levy Sobrinho
- Sábado, 20/09 - Santa Cruz x Maranhão, às 19h30, na Arena de Pernambuco