Santa Cruz | Notícia

CBF divulga data dos jogos de Santa Cruz e Maranhão pela semifinal da Série D

Dono de melhor campanha que o adversário, Cobra Coral começa decisão fora de casa e decidirá vaga na Final na Arena de Pernambuco; veja tabela

Por Victor Peixoto Publicado em 09/09/2025 às 18:04 | Atualizado em 09/09/2025 às 18:07
Wagner Balotelli marcou o gol do acesso do Santa Cruz
Wagner Balotelli marcou o gol do acesso do Santa Cruz - Evelyn Victória/Santa Cruz

CBF divulgou nesta terça-feira (9) as datas dos jogos de ida e volta das semifinais da Série D 2025, que envolvem os confrontos Santa Cruz x Maranhão e Inter de Limeira x Barra, todos já com o acesso garantido à Série C do próximo ano.

Dono de melhor campanha que seu adversário, a Cobra Coral, diferente do que fora contra o América-RN, voltará a decidir em casa, na Arena de Pernambuco, com a primeira partida acontecendo no Castelão, em São Luís.

Veja as datas e horários exatos dos jogos.

Tabela detalhada da semifinal da Série D 2025

Jogos de ida

  • Sábado, 13/09 - Barra x Inter de Limeira, às 16h, na Arena Barra
  • Domingo, 14/09 - Maranhão x Santa Cruz, às 16h, no Castelão

Jogos de volta

  • Sábado, 20/09 - Inter de Limeira x Barra, às 16h, no Major Levy Sobrinho
  • Sábado, 20/09 - Santa Cruz x Maranhão, às 19h30, na Arena de Pernambuco

