Santa Cruz | Notícia

Ingressos Maranhão x Santa Cruz: confira carga disponível para a torcida coral

Partida de ida da semifinal da Série D será realizada neste domingo (14), no Estádio Castelão, em São Luís. Entradas já estão à venda

Por Luiz Antônio Sotero Publicado em 11/09/2025 às 17:35
Estádio Castelão, em São Luís
Estádio Castelão, em São Luís - Reprodução/ SEDEL- MA

Após o acesso à Série C, a torcida do Santa Cruz já se prepara para o duelo contra o Maranhão, que será disputado no próximo domingo (14), às 16h00 (Horário de Brasília), pelas semifinais da Série D.

O Tricolor do Arruda irá viajar até São Luís para encarar a equipe adversária. A torcida tricolor promete, novamente, marcar presença como visitante.

Quantos ingressos estarão disponíveis para a torcida do Santa Cruz?

Para o duelo no Maranhão, a torcida do Santa Cruz terá 7.956 ingressos à disposição. Os bilhetes custam R$ 20 e poderão ser adquiridos no Estádio Nhozinho Santos e na Secretaria do Maranhão.

No dia da partida, os ingressos também poderão ser adquiridos no próprio Estádio Castelão.

Para o próximo domingo, a capacidade do Castelão será de 19.524 torcedores. A torcida do Maranhão terá uma carga de 11.568 ingressos disponíveis.

Leia Também

Preço dos ingressos de Maranhão x Santa Cruz

(Mandante)

  • Cadeira Coberta - R$ 30
  • Arquibancada Setor 3 e 4 - R$ 20

(Visitante)

  • Arquibancada Setor 5 e 6 - R$ 20

O jogo da volta será realizado na Arena de Pernambuco, e está marcado para o sábado (20 de setembro), a partir das 19h30 (Horário de Brasília).

