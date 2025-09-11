Ingressos Maranhão x Santa Cruz: confira carga disponível para a torcida coral
Partida de ida da semifinal da Série D será realizada neste domingo (14), no Estádio Castelão, em São Luís. Entradas já estão à venda
Após o acesso à Série C, a torcida do Santa Cruz já se prepara para o duelo contra o Maranhão, que será disputado no próximo domingo (14), às 16h00 (Horário de Brasília), pelas semifinais da Série D.
O Tricolor do Arruda irá viajar até São Luís para encarar a equipe adversária. A torcida tricolor promete, novamente, marcar presença como visitante.
Quantos ingressos estarão disponíveis para a torcida do Santa Cruz?
Para o duelo no Maranhão, a torcida do Santa Cruz terá 7.956 ingressos à disposição. Os bilhetes custam R$ 20 e poderão ser adquiridos no Estádio Nhozinho Santos e na Secretaria do Maranhão.
No dia da partida, os ingressos também poderão ser adquiridos no próprio Estádio Castelão.
Para o próximo domingo, a capacidade do Castelão será de 19.524 torcedores. A torcida do Maranhão terá uma carga de 11.568 ingressos disponíveis.
Preço dos ingressos de Maranhão x Santa Cruz
(Mandante)
- Cadeira Coberta - R$ 30
- Arquibancada Setor 3 e 4 - R$ 20
(Visitante)
- Arquibancada Setor 5 e 6 - R$ 20
O jogo da volta será realizado na Arena de Pernambuco, e está marcado para o sábado (20 de setembro), a partir das 19h30 (Horário de Brasília).