fechar
Santa Cruz | Notícia

SAF do Santa Cruz: veja o cronograma oficial para finalização do acordo

Com o contrato assinado por ambas as partes envolvidas no negócio, restam alguns detalhes para a conclusão da venda de 90% das ações do clube

Por Robert Sarmento Publicado em 10/09/2025 às 12:40
Coletiva de imprensa do Santa Cruz sobre a SAF
Coletiva de imprensa do Santa Cruz sobre a SAF - Leonardo Vasconcelos/TV Jornal

O Santa Cruz divulgou o cronograma oficial para se tornar uma Sociedade Anônima do Futebol (SAF). O calendário foi divulgado pelo presidente Bruno Rodrigues, em coletiva de imprensa.

Os próximos passos, que seguem o estatuto do Tricolor, foram revelados na quarta-feira (10/09). Se mantém a venda de 90% das ações e valor no mínimo R$ 1 bilhão em 15 anos.

A proposta já foi encaminhada para o Conselho Fiscal e Conselho Patrimonial darem o parecer nos próximo dias. Em seguida, haverá oito dias para o Conselho Deliberativo (CD) votar a proposta.

Leia Também

Depois, serão 45 dias para a Assembleia Geral de Sócios (AGE). Por fim, o documento volta para o CD chancelar e o clube virar uma SAF. No processo apenas os sócios possuem direito a veto.

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Quando o Santa Cruz será SAF de maneira oficial?

Se os prazo forem cumpridos rigorosamente, a Coral Coral Participações S/A passa a gerir as Repúblicas Independentes do Arruda no mês de novembro. Portanto, após o fim da Série D 2025.

  • Parecer do Conselho Fiscal e Conselho Patrimonial.
  • 08 dias para análise do Conselho Deliberativo.
  • 45 dias para os sócios avaliarem a proposta.
  • Chancelamento ofical do Conselho Deliberativo.

Leia também

AO VIVO: Assista a coletiva sobre a SAF do Santa Cruz
entrevista

AO VIVO: Assista a coletiva sobre a SAF do Santa Cruz
Santa Cruz divulga divisão dos valores da SAF para reforma milionária do Estádio do Arruda
estruturação

Santa Cruz divulga divisão dos valores da SAF para reforma milionária do Estádio do Arruda

Compartilhe

Tags