SAF do Santa Cruz: veja o cronograma oficial para finalização do acordo
Com o contrato assinado por ambas as partes envolvidas no negócio, restam alguns detalhes para a conclusão da venda de 90% das ações do clube
O Santa Cruz divulgou o cronograma oficial para se tornar uma Sociedade Anônima do Futebol (SAF). O calendário foi divulgado pelo presidente Bruno Rodrigues, em coletiva de imprensa.
Os próximos passos, que seguem o estatuto do Tricolor, foram revelados na quarta-feira (10/09). Se mantém a venda de 90% das ações e valor no mínimo R$ 1 bilhão em 15 anos.
A proposta já foi encaminhada para o Conselho Fiscal e Conselho Patrimonial darem o parecer nos próximo dias. Em seguida, haverá oito dias para o Conselho Deliberativo (CD) votar a proposta.
Depois, serão 45 dias para a Assembleia Geral de Sócios (AGE). Por fim, o documento volta para o CD chancelar e o clube virar uma SAF. No processo apenas os sócios possuem direito a veto.
Quando o Santa Cruz será SAF de maneira oficial?
Se os prazo forem cumpridos rigorosamente, a Coral Coral Participações S/A passa a gerir as Repúblicas Independentes do Arruda no mês de novembro. Portanto, após o fim da Série D 2025.
- Parecer do Conselho Fiscal e Conselho Patrimonial.
- 08 dias para análise do Conselho Deliberativo.
- 45 dias para os sócios avaliarem a proposta.
- Chancelamento ofical do Conselho Deliberativo.