SAF do Santa Cruz: veja o cronograma oficial para finalização do acordo

Com o contrato assinado por ambas as partes envolvidas no negócio, restam alguns detalhes para a conclusão da venda de 90% das ações do clube

O Santa Cruz divulgou o cronograma oficial para se tornar uma Sociedade Anônima do Futebol (SAF). O calendário foi divulgado pelo presidente Bruno Rodrigues, em coletiva de imprensa.

Os próximos passos, que seguem o estatuto do Tricolor, foram revelados na quarta-feira (10/09). Se mantém a venda de 90% das ações e valor no mínimo R$ 1 bilhão em 15 anos.

A proposta já foi encaminhada para o Conselho Fiscal e Conselho Patrimonial darem o parecer nos próximo dias. Em seguida, haverá oito dias para o Conselho Deliberativo (CD) votar a proposta.

Depois, serão 45 dias para a Assembleia Geral de Sócios (AGE). Por fim, o documento volta para o CD chancelar e o clube virar uma SAF. No processo apenas os sócios possuem direito a veto.

Quando o Santa Cruz será SAF de maneira oficial?

Se os prazo forem cumpridos rigorosamente, a Coral Coral Participações S/A passa a gerir as Repúblicas Independentes do Arruda no mês de novembro. Portanto, após o fim da Série D 2025.