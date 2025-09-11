Copa do Brasil 2025: Fluminense e Corinthians avança para as semifinais
As semifinais do milionário torneio nacional estão marcadas para os dias 10 e 14 de dezembro e as finais para 17 e 21 do mesmo mês.
O Fluminense reverteu a vantagem do Bahia, no Maracanã, e garantiu a vaga na semifinal da Copa do Brasil. Após um primeiro tempo difícil, com a defesa do time baiano segurando o 1 a 0 da partida de ida, os cariocas foram para o ataque na segunda etapa. Primeiro, Canobbio empatou de pênalti, e depois, o capitão Thiago Silva, já no fim do jogo, marcou o gol da vitória por 2 a 0.
Thiago Silva foi o grande herói da noite. O zagueiro, que fez parte do time campeão de 2007, comandado por Renato Gaúcho, foi decisivo para a classificação. Com o resultado, o Fluminense volta a uma semifinal da Copa do Brasil depois de três anos e ainda garante R$ 9.922.500 em premiação.
A vaga na próxima fase trará um clássico carioca, já que o adversário sairá do confronto entre Botafogo e Vasco. O Fluminense segue na disputa, também, da Copa Sul-Americana.
Já o Bahia, que havia feito sua parte no jogo de ida, teve um desempenho taticamente impecável no primeiro tempo, mas não aguentou a pressão e foi eliminado da competição. A derrota vem em uma semana de celebração para o clube, que conquistou a Copa do Nordeste e viu seu jogador Jean Lucas ser convocado para a seleção.
Corinthians x Athletico-PR
O Corinthians venceu novamente o Athletico Paranaense e se classificou para as semifinais da Copa do Brasil. Jogando na Neo Química Arena, o time paulista fez 2 a 0, com destaque para a atuação do atacante Gui Negão, de 18 anos. O jogador, que já havia feito o gol da vitória por 1 a 0 em Curitiba, marcou novamente e deu uma assistência para Garro.
O próximo adversário do Corinthians será definido no confronto entre Cruzeiro e Atlético-MG. No primeiro jogo, o Cruzeiro venceu por 2 a 0, na Arena MRV, e pode perder por até um gol de diferença na partida de volta, no Mineirão.
As semifinais da Copa do Brasil estão marcadas para os dias 10 e 14 de dezembro, e as finais para 17 e 21 do mesmo mês. O próximo compromisso do Corinthians será pelo Brasileirão, contra o Fluminense, no sábado, às 21h, no Maracanã.
Em partida contra o time reserva do Athletico Paranaense, que priorizou o foco na Série B, o Corinthians adotou uma postura ofensiva, buscando pressionar a saída de bola do adversário.
No entanto, o time encontrou dificuldades para superar a linha defensiva adversária, formada por cinco zagueiros, e teve poucas oportunidades claras de gol no início da partida.