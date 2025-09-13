fechar
Nautico | Notícia

Com quantos pontos sobe pra Série C? Veja pontuação que o Náutico precisa para garantir o acesso

Timbu recebe o Guarani pela 2ª rodada do quadrangular final da Série C; se vencer, ficará em condições boas para encaminhar "pontuação do acesso"

Por Victor Peixoto Publicado em 13/09/2025 às 11:00
O Náutico venceu o Retrô por 3 a 0, nos Aflitos, pela 15ª rodada da Série C.
O Náutico venceu o Retrô por 3 a 0, nos Aflitos, pela 15ª rodada da Série C. - JAILTON JR./JC IMAGEM

Todo jogo é decisão no quadrangular final da Série C 2025! Neste sábado (13), Náutico recebe o Guarani, às 17h, horário de Brasília, nos Aflitos, pela 2ª rodada do Grupo B.

Tendo vencido o Brusque, fora de casa, na estreia, o Timbu pode disparar na tabela, chegando aos 6 pontos, garantindo a liderança que poderia no máximo ser dividida com a Ponte Preta e abrindo seis pontos de vantagem do Guarani.

Leia Também

Além disso, após esta partida, o Náutico voltará a jogar em casa, contra a Macaca e, caso vença as duas partidas, chegaria aos 9 pontos, ficando a uma vitória, ou dois empates, da pontuação que sempre garantiu o acesso neste formato de quadrangulares.

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Desde 2020, quando as vagas de acesso à Série B passaram a ser definidas desta forma, 11 pontos sempre foi o suficiente para garantir o acesso.

A pontuação mínima com quem um time terminou entre os dois primeiros colocados de seu quadrangular aconteceu em 2023, quando o Operário encerrou sua campanha em 2° lugar com 7 pontos no Grupo A.

Curiosamente, na mesma temporada, no Grupo B, o Volta Redonda chegou aos 10 pontos e não conseguiu o acesso! Em ambas as ocasiões, a vaga foi definida no saldo de gols.

Até então, e também na temporada de 2024, a pontuação de 10 pontos nunca havia falhado em garantir o acesso.

Portanto, a pontuação meta do Timbu, pensando em margem de segurança, para conquistar o acesso é de entre 9 a 11 pontos, sendo 9 pontos uma pontuação arriscada, 10 pontos provável e 11 pontos praticamente garantida.

Pontuação com quem cada time subiu para a Série B desde 2020

2020

  • Vila Nova - 10 pontos
  • Brusque - 9 pontos
  • Remo - 10 pontos
  • Londrina - 9 pontos

2021

  • Ituano - 13 pontos
  • Criciúma - 9 pontos
  • Tombense - 11 pontos
  • Novorizontino - 9 pontos

2022

  • Mirassol - 12 pontos
  • Botafogo/SP - 10 pontos
  • ABC - 12 pontos
  • Vitória - 9 pontos

2023

  • Brusque - 13 pontos
  • Operário - 7 pontos*
  • Amazonas - 12 pontos
  • Paysandu - 10 pontos*

*No Grupo A, o São Bernardo terminou com 7 pontos e ficou fora; no Grupo B, o Volta Redonda terminou com 10 pontos e ficou fora

2024

  • Volta Redonda - 12 pontos
  • Remo - 10 pontos
  • Athletic - 10 pontos
  • Ferroviária - 10 pontos

Leia também

"O Bola de Ouro" analisa o Trio de Ferro: Náutico Favorito, Santa Cruz leve e Sport em busca da reabilitação
Comentário Ralph de Carvalho

"O Bola de Ouro" analisa o Trio de Ferro: Náutico Favorito, Santa Cruz leve e Sport em busca da reabilitação
Náutico x Guarani ao vivo (13/09): onde assistir, horário e escalações
Timbu

Náutico x Guarani ao vivo (13/09): onde assistir, horário e escalações

Compartilhe

Tags