Com quantos pontos sobe pra Série C? Veja pontuação que o Náutico precisa para garantir o acesso

Timbu recebe o Guarani pela 2ª rodada do quadrangular final da Série C; se vencer, ficará em condições boas para encaminhar "pontuação do acesso"

Todo jogo é decisão no quadrangular final da Série C 2025! Neste sábado (13), o Náutico recebe o Guarani, às 17h, horário de Brasília, nos Aflitos, pela 2ª rodada do Grupo B.

Tendo vencido o Brusque, fora de casa, na estreia, o Timbu pode disparar na tabela, chegando aos 6 pontos, garantindo a liderança que poderia no máximo ser dividida com a Ponte Preta e abrindo seis pontos de vantagem do Guarani.

Além disso, após esta partida, o Náutico voltará a jogar em casa, contra a Macaca e, caso vença as duas partidas, chegaria aos 9 pontos, ficando a uma vitória, ou dois empates, da pontuação que sempre garantiu o acesso neste formato de quadrangulares.

Desde 2020, quando as vagas de acesso à Série B passaram a ser definidas desta forma, 11 pontos sempre foi o suficiente para garantir o acesso.

A pontuação mínima com quem um time terminou entre os dois primeiros colocados de seu quadrangular aconteceu em 2023, quando o Operário encerrou sua campanha em 2° lugar com 7 pontos no Grupo A.

Curiosamente, na mesma temporada, no Grupo B, o Volta Redonda chegou aos 10 pontos e não conseguiu o acesso! Em ambas as ocasiões, a vaga foi definida no saldo de gols.

Até então, e também na temporada de 2024, a pontuação de 10 pontos nunca havia falhado em garantir o acesso.

Portanto, a pontuação meta do Timbu, pensando em margem de segurança, para conquistar o acesso é de entre 9 a 11 pontos, sendo 9 pontos uma pontuação arriscada, 10 pontos provável e 11 pontos praticamente garantida.

Pontuação com quem cada time subiu para a Série B desde 2020

2020

Vila Nova - 10 pontos

Brusque - 9 pontos

Remo - 10 pontos



Londrina - 9 pontos

2021

Ituano - 13 pontos

Criciúma - 9 pontos

Tombense - 11 pontos

Novorizontino - 9 pontos

2022

Mirassol - 12 pontos

Botafogo/SP - 10 pontos

ABC - 12 pontos



Vitória - 9 pontos

2023

Brusque - 13 pontos

Operário - 7 pontos*

Amazonas - 12 pontos

Paysandu - 10 pontos*

*No Grupo A, o São Bernardo terminou com 7 pontos e ficou fora; no Grupo B, o Volta Redonda terminou com 10 pontos e ficou fora

2024

Volta Redonda - 12 pontos

Remo - 10 pontos