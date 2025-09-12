"O Bola de Ouro" analisa o Trio de Ferro: Náutico Favorito, Santa Cruz leve e Sport em busca da reabilitação
Náutico: Jogo decisivo e confiança da torcida
Neste fim de semana, o Náutico enfrenta o Guarani, no segundo jogo de um mata-mata, após vencer o Brusque por 1 a 0, mesmo com um jogador a menos. Para Ralph de Carvalho, "o jogo vai ser difícil, mas a confiança no Náutico é total".
Essa confiança se reflete também na torcida: 14.121 ingressos já foram vendidos, de uma capacidade de 18.694 nos Aflitos, restando apenas 4.573 entradas — das quais 10% são destinadas aos visitantes do Guarani. A expectativa é de casa cheia, podendo superar o recorde de 16.832 torcedores contra o São Paulo, pela Copa do Brasil.
Carvalho ressalta que o apoio não é apenas financeiro, mas psicológico: "a presença da torcida faz com que os jogadores se superem dentro de campo". O comentarista lembra que o Náutico está há 13 jogos invicto, com a defesa menos vazada da competição (apenas sete gols sofridos). O meio-campo, com Patrick Alan e Marco Antônio, e o ataque, mesmo sem o titular Paulo Sérgio, têm mostrado equilíbrio. "É este Náutico equilibrado que chega ao status de favorito para este jogo diante do Guarani", afirma.
Santa Cruz: acesso garantido, foco no título
Com o acesso à Série C já garantido — “a principal conquista da Série D” —, o Santa Cruz agora mira o título da competição. O adversário, Maranhão, é considerado “mais encardido do que os anteriores”, pois venceu seus mata-matas no tempo regulamentar. O primeiro confronto será fora de casa.
Apesar da dificuldade, Ralph de Carvalho observa que o time tricolor joga “mais descontraído, porque a principal conquista já foi alcançada”. O título pode ser buscado com leveza, sem a pressão anterior. O técnico Marcelo Cabo reforça essa mentalidade: "continuar com o foco na Série D para conquistar o título", e os jogadores compraram a ideia.
O clube também vive um momento positivo com a realização da SAF. Cabo prometeu “usar a força máxima” no jogo, embora exista a possibilidade de Balotelli ficar fora devido a uma contusão de grau 1.
Sport: busca pela reabilitação e ponto fraco do adversário
O Sport enfrentará o Bragantino após um intervalo de 14 dias, no qual o técnico Daniel Paulista trabalhou intensamente para corrigir falhas como a queda de rendimento no segundo tempo, a falta de intensidade, erros de recomposição e a baixa efetividade nas finalizações. Em 20 jogos, o Leão venceu apenas um — contra o Grêmio.
"O Sport tem que partir agora justamente para ganhar do Bragantino", diz Ralph de Carvalho. Apesar de jogar fora de casa, ele lembra que, pelo investimento feito, o clube não pode se limitar a uma vitória isolada: precisa emendar uma sequência positiva.
O Bragantino é favorito por estar em oitavo lugar, enquanto o Sport amarga a lanterna. Mas Carvalho aponta uma brecha: "a defesa do Bragantino é a quarta mais vazada da Série A", o que pode abrir espaço para o Leão. O time deve manter a formação, com Aderlan improvisado na lateral esquerda. A grande dúvida está no centroavante Inácio Ramírez, que ainda não marcou em três partidas como titular.
"O que se espera, de fato, é que o Sport alcance a sua segunda vitória", conclui o Bola de Ouro.