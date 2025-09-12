fechar
Sport | Notícia

Sport: Sub-13 estreia pelo Pernambucano neste domingo (14); Sub-15 visita Ipojuca pela 2ª rodada

Leões da Base seguem trajetória em busca de títulos estaduais, mas também mantém o compromisso com o desenvolvimento de jovens jogadores

Por Luiz Antônio Sotero Publicado em 12/09/2025 às 13:24
Elenco da base do Sport
Elenco da base do Sport - Reprodução: Igor Cysneiros/ Sport

Mais um fim de semana de jogos dos Leões da Base do Sport pela frente. Neste sábado (13), a categoria sub-15 entra em campo pela 2ª rodada do Campeonato Pernambucano, fora de casa, diante do Ipojuca. A equipe sub-13 estreia pelo Estadual no domingo (14), visitando o Vitória.

“Estamos com boas expectativas para iniciar essa disputa e cientes da responsabilidade. Fomos finalistas de todas as edições do Estadual da categoria até aqui e vamos dar tudo dentro de campo para conquistarmos mais um título”, projetou o treinador João Barros, que comanda o sub-13 leonino.

Atual campeão da categoria, o sub-15 chega embalado após vencer o América-PE por 4x1 na estreia, no último fim de semana, e busca mais um resultado positivo para seguir firme na defesa do título.

A equipe rubro-negra vem de uma sequência de bons desempenhos em jogos preparatórios e encara o Pernambucano como prioridade no calendário da categoria.

A disputa do Estadual sub-13 representa mais um passo no processo de formação da categoria, que neste ano teve a oportunidade de disputar a segunda edição do World Football Festival, no Japão.

A participação internacional reforça o compromisso do Clube em proporcionar experiências de alto nível em prol do desenvolvimento dos atletas.

Agenda da base no fim de semana

  • 13/09 (sábado) - Ipojuca x Sport (15h) - Pernambucano sub-15
  • 14/09 (domingo) - Vitória x Sport (10h) - Pernambucano sub-13

