Sport: Sub-13 estreia pelo Pernambucano neste domingo (14); Sub-15 visita Ipojuca pela 2ª rodada
Leões da Base seguem trajetória em busca de títulos estaduais, mas também mantém o compromisso com o desenvolvimento de jovens jogadores
Mais um fim de semana de jogos dos Leões da Base do Sport pela frente. Neste sábado (13), a categoria sub-15 entra em campo pela 2ª rodada do Campeonato Pernambucano, fora de casa, diante do Ipojuca. A equipe sub-13 estreia pelo Estadual no domingo (14), visitando o Vitória.
“Estamos com boas expectativas para iniciar essa disputa e cientes da responsabilidade. Fomos finalistas de todas as edições do Estadual da categoria até aqui e vamos dar tudo dentro de campo para conquistarmos mais um título”, projetou o treinador João Barros, que comanda o sub-13 leonino.
Atual campeão da categoria, o sub-15 chega embalado após vencer o América-PE por 4x1 na estreia, no último fim de semana, e busca mais um resultado positivo para seguir firme na defesa do título.
A equipe rubro-negra vem de uma sequência de bons desempenhos em jogos preparatórios e encara o Pernambucano como prioridade no calendário da categoria.
A disputa do Estadual sub-13 representa mais um passo no processo de formação da categoria, que neste ano teve a oportunidade de disputar a segunda edição do World Football Festival, no Japão.
A participação internacional reforça o compromisso do Clube em proporcionar experiências de alto nível em prol do desenvolvimento dos atletas.
Agenda da base no fim de semana
- 13/09 (sábado) - Ipojuca x Sport (15h) - Pernambucano sub-15
- 14/09 (domingo) - Vitória x Sport (10h) - Pernambucano sub-13