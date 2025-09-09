Sport: Confira data e horário dos próximos jogos do Leão da Ilha no Brasileirão

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Rubro-Negro ocupa a lanterna da competição, com apenas 10 pontos conquistados e busca engatar sequência de resultados positivos para evitar queda

Lanterna do Campeonato Brasileiro Série A, com apenas 10 pontos conquistados, o Sport se prepara para voltar aos trabalhos após o término da Data FIFA.

A equipe pernambucana está cinco atrás do vice-lanterna Fortaleza e precisa de um aproveitamento quase perfeito para evitar o rebaixamento. O time espera se recompor após derrotas contra Palmeiras, por 3 a 0, no Allianz Parque, e Vasco, por 3 a 2, na Ilha do Retiro.

Quando será o próximo jogo do Sport?

O Leão da Ilha voltará a campo no próximo domingo (14), para encarar o Red Bull Bragantino, no Estádio Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista, às 11h00 (horário de Brasília), em confronto válido pela 23ª rodada do Brasileirão.

Em seguida, o Sport voltará à Ilha do Retiro, onde não vence há seis meses, para encarar o Corinthians. O confronto será disputado no dia 21 de setembro (domingo), às 17h30.

Outros três jogos do Sport no Campeonato Brasileiro já possuem datas e horários definidos pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF).

Confira data e horário dos próximos jogos do Sport na Série A