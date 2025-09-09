fechar
Sport | Notícia

Sport: Confira data e horário dos próximos jogos do Leão da Ilha no Brasileirão

Rubro-Negro ocupa a lanterna da competição, com apenas 10 pontos conquistados e busca engatar sequência de resultados positivos para evitar queda

Por Luiz Antônio Sotero Publicado em 09/09/2025 às 17:19
Daniel Paulista orienta os jogadores em treino do Sport
Daniel Paulista orienta os jogadores em treino do Sport - Paulo Paiva/Sport

Lanterna do Campeonato Brasileiro Série A, com apenas 10 pontos conquistados, o Sport se prepara para voltar aos trabalhos após o término da Data FIFA.

A equipe pernambucana está cinco atrás do vice-lanterna Fortaleza e precisa de um aproveitamento quase perfeito para evitar o rebaixamento. O time espera se recompor após derrotas contra Palmeiras, por 3 a 0, no Allianz Parque, e Vasco, por 3 a 2, na Ilha do Retiro.

Quando será o próximo jogo do Sport?

O Leão da Ilha voltará a campo no próximo domingo (14), para encarar o Red Bull Bragantino, no Estádio Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista, às 11h00 (horário de Brasília), em confronto válido pela 23ª rodada do Brasileirão.

Em seguida, o Sport voltará à Ilha do Retiro, onde não vence há seis meses, para encarar o Corinthians. O confronto será disputado no dia 21 de setembro (domingo), às 17h30.

Outros três jogos do Sport no Campeonato Brasileiro já possuem datas e horários definidos pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF).

Confira data e horário dos próximos jogos do Sport na Série A

  • 23ª rodada: 14/09 (domingo) - Red Bull Bragantino x Sport - 11h00 (horário de Brasília)
  • 24ª rodada: 21/09 (domingo) - Sport x Corinthians - 17h30
  • 25ª rodada: 27/09 (sábado) - Fortaleza x Sport - 16h00
  • 26ª rodada: 01/10 (quarta-feira) - Sport x Fluminense - 19h00
  • 27ª rodada: 05/10 (domingo) - Cruzeiro x Sport - 20h30

