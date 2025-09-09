Sport completa seis meses sem vencer na Ilha do Retiro; jejum é o maior da história do clube

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Última vitória da equipe rubro-negra em sua casa foi conquistada diante do Santa Cruz, pela partida de ida das semifinais do estadual, ainda em março

Lanterna da Série A, com apenas 10 pontos conquistados, e em má fase, o Sport vive um dos momentos mais adversos de sua história.

Na última segunda-feira (08), a equipe pernambucana completou seis meses sem vencer uma partida na Ilha do Retiro. O jejum é o maior já registrado pelo time dentro de seu estádio.

Última vitória do Sport na Ilha do Retiro

A última vitória do Leão em sua casa foi conquistada diante do Santa Cruz, pela ida das semifinais do Campeonato Pernambucano, por 2 a 0. A partida foi disputada no dia 8 de março.

De lá para cá, o Sport não venceu mais nenhum jogo na Ilha do Retiro. Fora de casa, o rendimento da equipe também não é animador, já que o Leão venceu apenas três partidas durante o período.

Desde o dia 8 de março, o clube pernambucano disputou 13 jogos, com sete derrotas sofridas, além de seis empates.

Na última partida do Leão da Ilha em casa, a equipe foi derrotada pelo Vasco, por 3 a 2, em resultado que encerrou uma sequência de três empates do time em seu estádio.

O jejum torna-se ainda mais doloroso considerando a atuação do time nas últimas partidas em casa, contra Santos e São Paulo, pelo Brasileirão, o Sport chegou a abrir dois gols de vantagem, mas, em ambas ocasiões, sofreu o gol de empate nos minutos finais.

Em seu próximo jogo em casa, o Sport irá encarar o Corinthians. A partida será disputada no dia 21 de setembro (domingo), às 17h30 (Horário de Brasília).

Sem sucesso em seus últimos compromissos na Ilha do Retiro, o Sport estuda atuar, ao menos em uma ocasião no Brasileirão, na Arena de Pernambuco. A diretoria estuda possibilidades logísticas e financeiras para definir a mudança.

