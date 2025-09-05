Zé Roberto só deve voltar a jogar pelo Sport no próximo ano

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Atacante sofreu uma grave lesão no joelho esquerdo na temporada passada e está em fase de recuperação no departamento médico do Leão

O atacante Zé Roberto só deve retornar ao Sport no ano de 2026. O departamento médico do Leão evita cravo um prazo para o retorno, mas o jogador está fora dos planos do técnico Daniel Paulista. Ele possui um desiquilíbrio muscular e ainda precisa de um período de recondicionamento físico.

Zé Roberto sofreu uma grave lesão no joelho esquerdo, em novembro do ano passado, na partida diante do Operário pela Série B. Ele precisou passou por um procedimento cirúrgico, onde realizou uma reconstrução do ligamento cruzado anterior e sutura dos meniscos lateral e medial.

O centroavante possui contrato com o Sport até o fim deste ano de 2025. Por lei, o Leão é obrigado a estender o vínculo do atleta pelo prazo em que passou no departamento médico. No entanto, uma possível rescisão pode ser negociada em comum acordo.

Opções no Sport

No elenco, o técnico Daniel Paulista conta com três jogadores para a posição de centroavante no Sport. São eles: o titular Derik Lacerda, além de Pablo e Colo Ramírez.

Gonçalo Paciência também joga na função, no entanto, o Sport negocia a rescisão do vínculo com o atacante português, que nem tem sido relacionado por Daniel Paulista.

Próximo jogo

Depois da derrota para o Vasco, próximo jogo do Sport acontece no dia 14 de setembro (domingo). Isso por causa da "pausa" no Brasileirão para as "Datas Fifa". O Leão enfrenta o Red Bull Bragantino, às 11h (de Brasília), no Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista, no interior de São Paulo.

O duelo é válido pela 23ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. O time rubro-negro segue na lanterna, com apenas 10 pontos e 12 de diferença para o "lado de fora da zona de rebaixamento".