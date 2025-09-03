"Não pensei duas vezes", diz Luan Cândido sobre acerto com Sport

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

O lateral-esquerdo é o último reforço na janela de transferência e chega para tentar um "milagre" com o clube na Série A do Campeonato Brasileiro

Recém-contratado pelo Sport, o lateral-esquerdo Luan Cândido foi apresentado oficialmente pelo Sport, na tarde desta quarta-feira (3). Na primeira entrevista coletiva, ele não escondeu a motivação de vestir a camisa rubro-negra. Além disso, frisou que possui características ofensivas, porém, sem esquecer da marcação no setor.

"Quando surgiu a oportunidade de vir para o Sport, não pensei duas vezes. Na vida, a gente precisa de desafios, conversei com o técnico, já conheço alguns atletas do elenco e todos estão motivados a tirar o clube desta situação", afirmou.

"Sou um lateral-esquerdo bem ofensivo. Me considero um bom marcador, que apoio bastante. Sobre minha passagem no Grêmio, foi rápida, as coisas não aconteceram da forma que eu queria e agora é focar no Sport para tudo correr bem", completou Luan.

O lateral-esquerdo já está regularizado. No entanto, não jogará no próximo jogo. Ele estava no Grêmio, mas pertence ao Red Bull Bragantino, adversário da vez do Sport, após a derrota para o Vasco.

Assim, só deve estrear pelo Leão contra o Corinthians. O time rubro-negro recebe o clube paulista, no dia 21 de setembro (domingo), às 17h30 (de Brasília), na Ilha do Retiro. O duelo é válido pela 24ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro.

Trabalho físico no Sport

Aproveitando a pausa no Brasileirão por causa das Datas Fifa, o Sport irá realizar um trabalho de aprimoramento físico no elenco. Entre os jogadores, o volante Rivera já começou a preparação específica, mas não preocupa para o jogo contra o Bragantino, no próximo dia 14 de setembro.