"Não pensei duas vezes", diz Luan Cândido sobre acerto com Sport
O lateral-esquerdo é o último reforço na janela de transferência e chega para tentar um "milagre" com o clube na Série A do Campeonato Brasileiro
Recém-contratado pelo Sport, o lateral-esquerdo Luan Cândido foi apresentado oficialmente pelo Sport, na tarde desta quarta-feira (3). Na primeira entrevista coletiva, ele não escondeu a motivação de vestir a camisa rubro-negra. Além disso, frisou que possui características ofensivas, porém, sem esquecer da marcação no setor.
"Quando surgiu a oportunidade de vir para o Sport, não pensei duas vezes. Na vida, a gente precisa de desafios, conversei com o técnico, já conheço alguns atletas do elenco e todos estão motivados a tirar o clube desta situação", afirmou.
"Sou um lateral-esquerdo bem ofensivo. Me considero um bom marcador, que apoio bastante. Sobre minha passagem no Grêmio, foi rápida, as coisas não aconteceram da forma que eu queria e agora é focar no Sport para tudo correr bem", completou Luan.
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
O lateral-esquerdo já está regularizado. No entanto, não jogará no próximo jogo. Ele estava no Grêmio, mas pertence ao Red Bull Bragantino, adversário da vez do Sport, após a derrota para o Vasco.
Assim, só deve estrear pelo Leão contra o Corinthians. O time rubro-negro recebe o clube paulista, no dia 21 de setembro (domingo), às 17h30 (de Brasília), na Ilha do Retiro. O duelo é válido pela 24ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro.
Trabalho físico no Sport
Aproveitando a pausa no Brasileirão por causa das Datas Fifa, o Sport irá realizar um trabalho de aprimoramento físico no elenco. Entre os jogadores, o volante Rivera já começou a preparação específica, mas não preocupa para o jogo contra o Bragantino, no próximo dia 14 de setembro.