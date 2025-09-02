Novo reforço do Sport, Luan Cândido será desfalque contra o RB Bragantino; entenda
Lateral-esquerdo, que disputou 3 partidas com a camisa do Grêmio em 2025, foi anunciado pelo Leão da Ilha nesta segunda-feira (02)
No último dia da janela de transferências do futebol brasileiro, o Sport anunciou a contratação do lateral-esquerdo Luan Cândido, que chega por empréstimo junto ao Red Bull Bragantino.
O Leão da Ilha não entrará em campo ao longo desta semana. No entanto, o jogador não será opção para o próximo jogo do time pernambucano.
Por que Luan Cândido não poderá estrear no próximo jogo do Sport?
Em seu próximo jogo, o Sport irá encarar o Red Bull Bragantino. A partida será realizada no dia 14 de setembro (domingo), às 11h00 (Horário de Brasília).
No entanto, apesar de já ter sido anunciado, Luan Cândido não poderá enfrentar o Massa Bruta por seguir com contrato com a equipe paulista.
O lateral-esquerdo assinou com o Leão da Ilha por empréstimo, sem custos, até o final do ano.
Portanto, para o duelo contra o Red Bull Bragantino, o técnico Daniel Paulista poderá contar apenas com as mesmas opções utilizadas nas últimas partidas: Kévyson, titular contra o Palmeiras, e Aderlan, improvisado no setor contra o Vasco.
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
Quem é Luan Cândido?
Luan Cândido estava no Grêmio, onde disputou apenas 3 partidas em 2025 e não agradou. Seu último jogo pelo Imortal foi ainda no mês de maio, contra o Atlético Grau, do Peru, pela Copa Sul-Americana.
O lateral-esquerdo jogou mais vezes, ao longo de sua carreira, pelo próprio Red Bull Bragantino, onde atuou entre 2020 e 2024. Ao todo, o defensor disputou 179 partidas pelo time, com 21 gols marcados e 8 assistências.
Formado nas categorias de base do Palmeiras, o jogador não chegou a entrar em campo pelo clube alviverde. Luan Cândido também soma uma passagem pelo RB Leipzig, da Alemanha, onde também não jogou.