Onde assistir | Notícia

Transmissão Cuiabá x CRB ao vivo, online e grátis? veja onde assistir

A equipe do Dourado busca reação após quatro jogos sem vitória, enquanto o CRB mantém a ascensão discreta na tabela, com foco jogo a jogo.

Por João Victor Tavares Publicado em 08/09/2025 às 13:59
Equipe do CRB entrando em campo
Equipe do CRB entrando em campo - FRANCISCO CEDRIM

Cuiabá e CRB se enfrentam na noite desta segunda-feira (08) pela 26ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.

A partida será realizada na Arena Pantanal, em Cuiabá, às 20h (de Brasília) e 19h (horário de MT).

Como chegam as equipes?

Cuiabá

O time mato-grossense vem de quatro partidas sem vitória — uma derrota e três empates, incluindo o 2 a 2 contra a Ferroviária na 24ª rodada.

Atualmente, ocupa a 12ª posição com 34 pontos, sete atrás do primeiro time dentro do G-4, e tem apresentado baixa presença de público na Arena Pantanal.

CRB

O Galo tem subido posições discretamente, ganhando três colocações na última rodada. O técnico Eduardo Barroca mantém a filosofia de trabalhar “jogo a jogo” e evita projeções.

Após a abertura da rodada, a equipe caiu para a 9ª posição com 34 pontos, mas ainda pode terminar o dia em sexto.

Transmissão ao vivo e online

O confronto será transmitido pela  Disney+ (streaming) e pelo canal fechado da ESPN (canal fechado).

Como assistir ao confronto online

  • Acesse o Disney+
  • Entre no site oficial disneyplus.com ou abra o aplicativo no celular, tablet, Smart TV ou videogame.

Faça login

  • Digite seu e-mail e senha cadastrados.
  • Caso ainda não tenha conta, será necessário assinar o serviço.

Verifique sua assinatura

  • O jogo estará disponível apenas para usuários com plano ativo.
  • Confirme se sua assinatura está em dia.

Procure pela transmissão

  • No horário da partida, busque por ESPN ou diretamente pelo evento.

Prováveis escalações

Cuiabá

Luan Polli; Mateusinho, Nathan, Alan Empereur e Marcelo; Calebe, Lucas Mineiro e Denilson; Carlos Alberto, Alejandro Martínez e Alisson Safira

CRB

Matheus Albino; Weverton, Henri, Fabio Alemão e Matheus Ribeiro; Higor Meritão, Crystopher e Danielzinho; Thiaguinho, Douglas Baggio e Mikael.

