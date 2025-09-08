Transmissão Cuiabá x CRB ao vivo, online e grátis? veja onde assistir
A equipe do Dourado busca reação após quatro jogos sem vitória, enquanto o CRB mantém a ascensão discreta na tabela, com foco jogo a jogo.
Cuiabá e CRB se enfrentam na noite desta segunda-feira (08) pela 26ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.
A partida será realizada na Arena Pantanal, em Cuiabá, às 20h (de Brasília) e 19h (horário de MT).
Como chegam as equipes?
Cuiabá
O time mato-grossense vem de quatro partidas sem vitória — uma derrota e três empates, incluindo o 2 a 2 contra a Ferroviária na 24ª rodada.
Atualmente, ocupa a 12ª posição com 34 pontos, sete atrás do primeiro time dentro do G-4, e tem apresentado baixa presença de público na Arena Pantanal.
CRB
O Galo tem subido posições discretamente, ganhando três colocações na última rodada. O técnico Eduardo Barroca mantém a filosofia de trabalhar “jogo a jogo” e evita projeções.
Após a abertura da rodada, a equipe caiu para a 9ª posição com 34 pontos, mas ainda pode terminar o dia em sexto.
Transmissão ao vivo e online
O confronto será transmitido pela Disney+ (streaming) e pelo canal fechado da ESPN (canal fechado).
Como assistir ao confronto online
- Acesse o Disney+
- Entre no site oficial disneyplus.com ou abra o aplicativo no celular, tablet, Smart TV ou videogame.
Faça login
- Digite seu e-mail e senha cadastrados.
- Caso ainda não tenha conta, será necessário assinar o serviço.
Verifique sua assinatura
- O jogo estará disponível apenas para usuários com plano ativo.
- Confirme se sua assinatura está em dia.
Procure pela transmissão
- No horário da partida, busque por ESPN ou diretamente pelo evento.
Prováveis escalações
Cuiabá
Luan Polli; Mateusinho, Nathan, Alan Empereur e Marcelo; Calebe, Lucas Mineiro e Denilson; Carlos Alberto, Alejandro Martínez e Alisson Safira
CRB
Matheus Albino; Weverton, Henri, Fabio Alemão e Matheus Ribeiro; Higor Meritão, Crystopher e Danielzinho; Thiaguinho, Douglas Baggio e Mikael.