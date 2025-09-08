Transmissão Cuiabá x CRB ao vivo, online e grátis? veja onde assistir

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Conteúdo editorial que oferece ao leitor ambiente de compras.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

A equipe do Dourado busca reação após quatro jogos sem vitória, enquanto o CRB mantém a ascensão discreta na tabela, com foco jogo a jogo.

Cuiabá e CRB se enfrentam na noite desta segunda-feira (08) pela 26ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.

A partida será realizada na Arena Pantanal, em Cuiabá, às 20h (de Brasília) e 19h (horário de MT).

Como chegam as equipes?

Cuiabá

O time mato-grossense vem de quatro partidas sem vitória — uma derrota e três empates, incluindo o 2 a 2 contra a Ferroviária na 24ª rodada.

Atualmente, ocupa a 12ª posição com 34 pontos, sete atrás do primeiro time dentro do G-4, e tem apresentado baixa presença de público na Arena Pantanal.

CRB

O Galo tem subido posições discretamente, ganhando três colocações na última rodada. O técnico Eduardo Barroca mantém a filosofia de trabalhar “jogo a jogo” e evita projeções.

Após a abertura da rodada, a equipe caiu para a 9ª posição com 34 pontos, mas ainda pode terminar o dia em sexto.

Transmissão ao vivo e online

O confronto será transmitido pela Disney+ (streaming) e pelo canal fechado da ESPN (canal fechado).

Como assistir ao confronto online

Acesse o Disney+

Entre no site oficial disneyplus.com ou abra o aplicativo no celular, tablet, Smart TV ou videogame.

Faça login

Digite seu e-mail e senha cadastrados.

Caso ainda não tenha conta, será necessário assinar o serviço.

Verifique sua assinatura

O jogo estará disponível apenas para usuários com plano ativo.

Confirme se sua assinatura está em dia.

Procure pela transmissão

No horário da partida, busque por ESPN ou diretamente pelo evento.

Prováveis escalações

Cuiabá

Luan Polli; Mateusinho, Nathan, Alan Empereur e Marcelo; Calebe, Lucas Mineiro e Denilson; Carlos Alberto, Alejandro Martínez e Alisson Safira

CRB

Matheus Albino; Weverton, Henri, Fabio Alemão e Matheus Ribeiro; Higor Meritão, Crystopher e Danielzinho; Thiaguinho, Douglas Baggio e Mikael.