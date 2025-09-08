fechar
Onde assistir | Notícia

Transmissão de Israel x Itália ao vivo, online e grátis: veja onde assistir às Eliminatórias da Copa do Mundo

Israel busca manter bom desempenho nas Eliminatórias e sonha com a repescagem, enquanto a Itália precisa vencer fora de casa para se manter viva.

Por João Victor Tavares Publicado em 08/09/2025 às 13:14
Mateo Retegui celebra gol pela Itália
Mateo Retegui celebra gol pela Itália - Instagram/Nazionale Italiana di Calcio

Israel e Itália jogam nesta segunda-feira (8), às 15h45 (de Brasília), em partida válida pela 6ª rodada das Eliminatórias da Europa para a Copa do Mundo de 2026. O duelo  será realizado no Nagyerdei Stadion, na Hungria.

Como chegam as equipes?

Israel

A seleção israelense vem fazendo boa campanha no Grupo I das Eliminatórias da Europa para a Copa do Mundo de 2026, ocupando a vice-liderança com nove pontos, três atrás da líder Noruega.

Uma vitória sobre a Itália aumentaria as chances de pelo menos garantir uma vaga na repescagem, mantendo vivo o sonho de disputar o Mundial após 56 anos. Na última rodada, Israel goleou a Moldávia por 4 a 0.

Itália

A Azzurri está na terceira posição do Grupo I, com seis pontos, fora da zona de classificação direta para a Copa do Mundo.

Os italianos precisam de um bom resultado fora de casa para não complicar a campanha e buscar o retorno ao Mundial após duas edições de ausência. Na estreia do técnico Gennaro Gattuso, a Itália venceu a Estônia por 5 a 0.

Transmissão ao vivo e online

O confronto será transmitido pela  Disney+ (streaming).

Como assistir ao confronto online

  • Acesse o Disney+
  • Entre no site oficial disneyplus.com ou abra o aplicativo no celular, tablet, Smart TV ou videogame.

Faça login

  • Digite seu e-mail e senha cadastrados.
  • Caso ainda não tenha conta, será necessário assinar o serviço.

Verifique sua assinatura

  • O jogo estará disponível apenas para usuários com plano ativo.
  • Confirme se sua assinatura está em dia.

Procure pela transmissão

  • No horário da partida, busque por ESPN ou diretamente pelo evento.

Ficha de jogo

  • Data: 08/09/2025
  • Horário: 15h45 (de Brasília)
  • Local: Nagyerdei Stadion, Hungria
  • Fase: 6ª rodada

Leia Também

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Prováveis escalações

Israel

Daniel Peretz; Dasa, Lemkin, Nachmias, Revivo; Dor Peretz, Eliel Peretz; Biton, Oscar Gloukh, Manor Solomon; Tai Baribo. Treinador: Ran Ben Simon

Itália

Gianluigi Donnarumma; Giovanni Di Lorenzo, Alessandro Bastoni, Riccardo Calafiori, Federico Dimarco; Nicolo Barella, Manuel Locatelli, Sandro Tonali; Matteo Politano, Mateo Retegui, Mattia Zaccagni. Treinador: Gennaro Gattuso.

 

Leia também

Hamas diz estar pronto para negociar cessar-fogo após proposta dos EUA
CONFLITO

Hamas diz estar pronto para negociar cessar-fogo após proposta dos EUA
Transmissão Guarani x Ponte Preta ao vivo, online e grátis: veja onde assistir
Série C

Transmissão Guarani x Ponte Preta ao vivo, online e grátis: veja onde assistir

Compartilhe

Tags