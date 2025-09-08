Transmissão de Israel x Itália ao vivo, online e grátis: veja onde assistir às Eliminatórias da Copa do Mundo
Israel busca manter bom desempenho nas Eliminatórias e sonha com a repescagem, enquanto a Itália precisa vencer fora de casa para se manter viva.
Israel e Itália jogam nesta segunda-feira (8), às 15h45 (de Brasília), em partida válida pela 6ª rodada das Eliminatórias da Europa para a Copa do Mundo de 2026. O duelo será realizado no Nagyerdei Stadion, na Hungria.
Como chegam as equipes?
Israel
A seleção israelense vem fazendo boa campanha no Grupo I das Eliminatórias da Europa para a Copa do Mundo de 2026, ocupando a vice-liderança com nove pontos, três atrás da líder Noruega.
Uma vitória sobre a Itália aumentaria as chances de pelo menos garantir uma vaga na repescagem, mantendo vivo o sonho de disputar o Mundial após 56 anos. Na última rodada, Israel goleou a Moldávia por 4 a 0.
Itália
A Azzurri está na terceira posição do Grupo I, com seis pontos, fora da zona de classificação direta para a Copa do Mundo.
Os italianos precisam de um bom resultado fora de casa para não complicar a campanha e buscar o retorno ao Mundial após duas edições de ausência. Na estreia do técnico Gennaro Gattuso, a Itália venceu a Estônia por 5 a 0.
Transmissão ao vivo e online
O confronto será transmitido pela Disney+ (streaming).
Como assistir ao confronto online
- Acesse o Disney+
- Entre no site oficial disneyplus.com ou abra o aplicativo no celular, tablet, Smart TV ou videogame.
Faça login
- Digite seu e-mail e senha cadastrados.
- Caso ainda não tenha conta, será necessário assinar o serviço.
Verifique sua assinatura
- O jogo estará disponível apenas para usuários com plano ativo.
- Confirme se sua assinatura está em dia.
Procure pela transmissão
- No horário da partida, busque por ESPN ou diretamente pelo evento.
Ficha de jogo
- Data: 08/09/2025
- Horário: 15h45 (de Brasília)
- Local: Nagyerdei Stadion, Hungria
- Fase: 6ª rodada
Prováveis escalações
Israel
Daniel Peretz; Dasa, Lemkin, Nachmias, Revivo; Dor Peretz, Eliel Peretz; Biton, Oscar Gloukh, Manor Solomon; Tai Baribo. Treinador: Ran Ben Simon
Itália
Gianluigi Donnarumma; Giovanni Di Lorenzo, Alessandro Bastoni, Riccardo Calafiori, Federico Dimarco; Nicolo Barella, Manuel Locatelli, Sandro Tonali; Matteo Politano, Mateo Retegui, Mattia Zaccagni. Treinador: Gennaro Gattuso.