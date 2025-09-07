Hamas diz estar pronto para negociar cessar-fogo após proposta dos EUA

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Grupo afirma aceitar discutir libertação de prisioneiros e administração local de Gaza, mas exige retirada israelense e fim declarado da guerra

Clique aqui e escute a matéria

O Hamas anunciou neste domingo (7) que está disposto a iniciar imediatamente negociações para um cessar-fogo na Faixa de Gaza, após receber propostas dos Estados Unidos por meio de mediadores internacionais.

Em comunicado, o grupo disse acolher “qualquer iniciativa que contribua para os esforços em prol da interrupção da agressão” e sinalizou abertura para discutir a libertação de prisioneiros.

Entre as condições, o movimento exige que qualquer acordo inclua uma declaração clara de fim da guerra, a retirada completa das forças israelenses do território e a criação imediata de um comitê de palestinos independentes para administrar Gaza.

Desconfiança em relação a Israel

O grupo reforçou que só aceitará um pacto com garantias públicas e explícitas de cumprimento por parte de Israel, citando tentativas anteriores frustradas. Como exemplo, lembrou a proposta discutida em agosto no Cairo, inspirada em iniciativa americana, que teria sido aceita pelo Hamas, mas não recebeu resposta de Israel.

Na nota, o movimento acusou Israel de continuar com “massacres e limpeza étnica” mesmo durante esforços de mediação.

Pressão dos Estados Unidos

O anúncio do Hamas ocorreu poucas horas depois de o presidente dos EUA, Donald Trump, afirmar que Israel já aceitou os termos sugeridos por Washington para encerrar a guerra. Trump disse ainda que o aviso ao Hamas seria o “último” e alertou para possíveis consequências caso o grupo não aceite o acordo.

Apesar da pressão, o Hamas declarou que seguirá em contato permanente com mediadores internacionais para tentar transformar as propostas em um acordo abrangente.