Mundo | Notícia

Hamas diz estar pronto para negociar cessar-fogo após proposta dos EUA

Grupo afirma aceitar discutir libertação de prisioneiros e administração local de Gaza, mas exige retirada israelense e fim declarado da guerra

Por Estadão Conteúdo Publicado em 07/09/2025 às 19:47
Israel bombardeia Cidade de Gaza e palestinos fogem
Israel bombardeia Cidade de Gaza e palestinos fogem - Reprodução do 'X' / @gazanotice

O Hamas anunciou neste domingo (7) que está disposto a iniciar imediatamente negociações para um cessar-fogo na Faixa de Gaza, após receber propostas dos Estados Unidos por meio de mediadores internacionais.

Em comunicado, o grupo disse acolher “qualquer iniciativa que contribua para os esforços em prol da interrupção da agressão” e sinalizou abertura para discutir a libertação de prisioneiros.

Entre as condições, o movimento exige que qualquer acordo inclua uma declaração clara de fim da guerra, a retirada completa das forças israelenses do território e a criação imediata de um comitê de palestinos independentes para administrar Gaza.

Desconfiança em relação a Israel

O grupo reforçou que só aceitará um pacto com garantias públicas e explícitas de cumprimento por parte de Israel, citando tentativas anteriores frustradas. Como exemplo, lembrou a proposta discutida em agosto no Cairo, inspirada em iniciativa americana, que teria sido aceita pelo Hamas, mas não recebeu resposta de Israel.

Na nota, o movimento acusou Israel de continuar com “massacres e limpeza étnica” mesmo durante esforços de mediação.

Pressão dos Estados Unidos

O anúncio do Hamas ocorreu poucas horas depois de o presidente dos EUA, Donald Trump, afirmar que Israel já aceitou os termos sugeridos por Washington para encerrar a guerra. Trump disse ainda que o aviso ao Hamas seria o “último” e alertou para possíveis consequências caso o grupo não aceite o acordo.

Apesar da pressão, o Hamas declarou que seguirá em contato permanente com mediadores internacionais para tentar transformar as propostas em um acordo abrangente.

