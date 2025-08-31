fechar
Mundo | Notícia

Brasileiro que servia ao Exército de Israel morre em Gaza

Ariel Lubliner, de 34 anos, morava em Israel há 10 anos e era formado em Administração na Universidade Reichman, em Herzliya, na região de Tel Aviv

Por Estadão Conteúdo Publicado em 31/08/2025 às 13:54
Brasileiro Ariel Lubliner que servia ao Ex&eacute;rcito de Israel morre em Gaza
Brasileiro Ariel Lubliner que servia ao Exército de Israel morre em Gaza - Reprodução do 'X' / @Israel_katz

Clique aqui e escute a matéria

O brasileiro Ariel Lubliner, que servia ao Exército de Israel como sargento, morreu neste sábado, 30, na região sul da Faixa de Gaza, informou o ministro da Defesa israelense, Israel Katz, em publicação no X (antigo Twitter).

Lubliner formou-se em Administração na Universidade Reichman, em Herzliya, na região de Tel Aviv, e fez mestrado na Universidade de Haifa, no norte do país.

Ele morava em Israel havia cerca de dez anos e trabalhava em uma fintech como gerente de contas. Aos 34 anos, era casado e tinha um filho de nove meses.

"Ariel, que imigrou para Israel por amor à terra, foi convocado em 7 de outubro [de 2023] e, desde então, atuou com dedicação na defesa do Estado de Israel", informou Katz, que também agradeceu ao brasileiro pelos seus serviços e prestou condolências à família.

De acordo com o jornal Times of Israel, as circunstâncias da morte do sargento ainda são investigadas. A principal suspeita, no entanto, é de que ele tenha sido atingido por um "fogo amigo" de um soldado israelense.

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Leia também

VIDA EM SOCIEDADE: FOME NA FAIXA DE GAZA E OS IMPACTOS PSICOLÓGICOS

VIDA EM SOCIEDADE: FOME NA FAIXA DE GAZA E OS IMPACTOS PSICOLÓGICOS
Itamaraty rebate críticas de ministro de Israel a Lula
DECLARAÇÃO

Itamaraty rebate críticas de ministro de Israel a Lula

Compartilhe

Tags