Podcast | Notícia

VIDA EM SOCIEDADE: FOME NA FAIXA DE GAZA E OS IMPACTOS PSICOLÓGICOS

Por Rádio Jornal Publicado em 26/08/2025 às 12:10
Vida em Sociedade: Mais de 500 mil pessoas estão passando fome na Faixa de Gaza, segundo um monitor global da ONU. A previsão é de que esse número chegue a 640 mil até o fim de setembro, escancarando uma das maiores crises humanitárias da região nos últimos anos.

No quadro “Vida em Sociedade” desta quarta-feira (26), a comunicadora Anne Barreto conversa com o historiador, psicólogo e psicanalista Miguel Gomes, do Centro de Pesquisa em Psicanálise e Linguagem (CPPL), para refletir sobre os impactos emocionais e psicológicos dessa realidade tão dura, as consequências para as comunidades atingidas e os efeitos da fome em meio a um cenário de guerra.

