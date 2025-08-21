fechar
VIDA EM SOCIEADADE: VIOLÊNCIA NO TRÂNSITO E A BANALIZAÇÃO DA VIDA

Por Rádio Jornal Publicado em 21/08/2025 às 12:24
Vida em Sociedade: Violência no trânsito, intolerância e a banalização da vida. Esses são pontos que voltam ao debate depois de um caso que chocou o país: em Belo Horizonte, um empresário é suspeito de matar um gari após uma discussão no trânsito. Segundo a polícia, depois do crime, ele teria ido passear com os cachorros e seguido para a academia, sem demonstrar desespero.

No quadro “Vida em Sociedade” desta segunda-feira (18), a comunicadora Anne Barreto conversa com o historiador, psicólogo e psicanalista Miguel Gomes, do Centro de Pesquisa em Psicanálise e Linguagem (CPPL), para refletir sobre o que leva a esse tipo de comportamento, como a violência cotidiana afeta as relações sociais e quais caminhos podem contribuir para uma convivência mais saudável.

