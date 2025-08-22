fechar
Mundo | Notícia

ONU declara fome generalizada em Gaza e culpa Israel, que contesta a acusação

O recente colapso de insegurança alimentar é considerado como a "pior deterioração" do território desde que instituto começou a monitorar Gaza em 2023

Por Estadão Conteúdo Publicado em 22/08/2025 às 19:05
Tom Fletcher, subsecretário-geral de Assuntos Humanitários e Coordenador de Socorro de Emergência
Tom Fletcher, subsecretário-geral de Assuntos Humanitários e Coordenador de Socorro de Emergência - SALVATORE DI NOLFI/ ESTADÃO CONTEÚDO

Clique aqui e escute a matéria

A fome foi oficialmente confirmada na região de Cidade de Gaza e pode se espalhar em um prazo de duas semanas para mais dois centros populacionais na Faixa de Gaza, de acordo com a Classificação Integrada de Fases de Segurança Alimentar (IPC, na sigla em inglês), a autoridade global sobre a fome no mundo e apoiada pela ONU, em um relatório divulgado nesta sexta-feira, 22.

Segundo o relatório, o recente colapso de insegurança alimentar é considerado como a "pior deterioração" do território desde que o instituto começou a monitorar Gaza em 2023.

Após 22 meses de guerra, deslocamento e severas restrições israelenses a alimentos e outras ajudas, mais de 500 mil pessoas na Cidade de Gaza e seus arredores estão enfrentando condições catastróficas "caracterizadas por fome, miséria e morte" sob critérios que atendem ao limiar da fome, disse o IPC.

Leia Também

"Como essa fome é completamente causada pelo homem, ela pode ser interrompida e revertida", aponta o relatório. "O tempo para debate e hesitação passou, a fome está presente e se espalhando rapidamente. Não deveria haver dúvida na mente de ninguém de que uma resposta imediata e em grande escala é necessária." Sem uma ação rápida, incluindo um cessar-fogo, "as mortes evitáveis irão aumentar exponencialmente", alertou o documento.

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Aumento da fome

De acordo com o relatório, o número de pessoas experimentando condições de fome deve chegar a um terço da população total da Faixa de Gaza em setembro, com as condições severas se espalhando para a região de Deir al-Balah, no centro de Gaza, e Khan Younis, no sul do território palestino.

O documento foi divulgado em meio a uma ofensiva das Forças de Defesa de Israel (FDI) para tomar o controle total da Cidade de Gaza, a maior cidade da Faixa de Gaza.

A ofensiva incluirá o deslocamento em massa dos residentes na cidade, de acordo com o Exército de Israel.

O relatório marca a primeira vez que a fome foi confirmada em Gaza e na região do Oriente Médio, de acordo com a Organização Mundial da Saúde. Desde meados de agosto, cerca de 1 milhão de pessoas em todo o território palestino já estavam enfrentando níveis de insegurança alimentar "emergenciais" - um passo abaixo da fome - incluindo desnutrição aguda e mortalidade excessiva causada por lacunas no consumo de alimentos, de acordo com o IPC

"A completa paralisação das entregas de alimentos humanitários e comerciais em março e abril, seguida por volumes criticamente baixos até julho, juntamente com o colapso da produção local de alimentos levou a extrema escassez de alimentos", disse o relatório. "Embora 55.600 toneladas métricas de alimentos tenham entrado em Gaza na primeira metade de agosto, isso permanece amplamente insuficiente para compensar os déficits prolongados. Além disso, desafios de segurança e operacionais impediram que grande parte dos alimentos alcançassem a população."

Em nota, o IPC disse que os números de seu relatório são subestimados porque só incluem as populações analisadas e classificadas nas regiões da Cidade de Gaza, Deir al-Balah e Khan Younis. Eles excluem qualquer população restante em Rafah, no sul, "já que a cidade é amplamente desabitada" depois que uma grande ofensiva militar israelense destruiu grande parte da cidade.

Israel contesta relatório

O primeiro-ministro de Israel, Binyamin Netanyahu, negou que haja fome em Gaza, chamando relatos de inanição de "mentiras" promovidas pelo grupo terrorista Hamas. Após a publicação de imagens de crianças emaciadas em Gaza e relatórios de mortes relacionadas à fome, Israel anunciou medidas para permitir a entrada de mais ajuda humanitária. No entanto, a ONU e os palestinos em Gaza dizem que o que está entrando está muito abaixo do necessário.

A agência militar israelense responsável pela transferência de ajuda para o território, conhecida como COGAT, rejeitou o relatório do IPC nesta sexta-feira, classificando-o como "falso e tendencioso". A agência rejeitou a afirmação de que havia fome em Gaza e disse que passos significativos foram tomados para expandir a quantidade de ajuda entrando no território palestino nas últimas semanas.

Em uma publicação nas redes sociais, o ministério das Relações Exteriores de Israel também rejeitou as conclusões, dizendo que o relatório do IPC estava "baseado em mentiras do Hamas." A pasta afirmou que mais de 100 mil caminhões de ajuda entraram em Gaza desde o início da guerra, incluindo um influxo maciço nas últimas semanas com alimentos básicos.

Como a fome é determinada?

Decisões formais sobre a existência de fome são raras. O IPC já determinou a existência de fome na Somália em 2011, no Sudão do Sul em 2017 e 2020, e em partes da região oeste de Darfur, no Sudão, no ano passado.

O IPC diz que existe fome em uma área quando todas as três seguintes condições são confirmadas: pelo menos 20% dos domicílios têm uma falta extrema de comida, ou estão essencialmente passando fome. Pelo menos 30% das crianças de 6 meses a 5 anos sofrem de desnutrição aguda ou desgaste, o que significa que estão muito magras para a sua altura. E pelo menos duas pessoas, ou quatro crianças menores de 5 anos, por 10 mil estão morrendo diariamente devido à fome ou à interação da desnutrição e doença.

A guerra na Faixa de Gaza já deixou mais de 60 mil mortos no território palestino, segundo o ministério da Saúde de Gaza, que é controlado pelo Hamas e não diferencia civis de terroristas. O conflito começou no dia 7 de outubro de 2023, quando terroristas do Hamas invadiram o sul de Israel, mataram 1,2 mil pessoas e sequestraram 250. Cerca de 50 reféns israelenses seguem em Gaza e 20 deles são considerados vivos pelo Exército de Israel.

Leia também

Dados da inteligência de Israel revelam que 83% dos mortos em Gaza são civis
GUERRA

Dados da inteligência de Israel revelam que 83% dos mortos em Gaza são civis
Dia Mundial Humanitário: o 19 de agosto ignorado por um mundo em guerra
opinião

Dia Mundial Humanitário: o 19 de agosto ignorado por um mundo em guerra

Compartilhe

Tags