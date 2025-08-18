fechar
Mundo | Notícia

Hamas aceita plano de trégua de Egito e Catar; Israel analisa

O primeiro-ministro, Benjamin Netanyahu, deve considerar o plano, apesar de não incluir a libertação de todos os reféns, exigência dos israelenses

Por Estadão Conteúdo Publicado em 18/08/2025 às 21:51
Primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu
Primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu - Reprodução do 'X' / @netanyahu

Clique aqui e escute a matéria

O Hamas anunciou nesta segunda-feira, 18, que aceitou uma nova proposta de mediadores árabes para um cessar-fogo na Faixa de Gaza, após Israel indicar que suas posições não mudaram. O Ministério da Saúde do território, controlado pelo grupo terrorista, afirmou que o número de mortos palestinos em 22 meses de guerra ultrapassou 62 mil.

O acordo proposto ocorre após negociações entre o Hamas e autoridades egípcias e do Catar mantidas na cidade do Cairo nos últimos dias.

Israel recebeu a proposta segunda à noite. Uma autoridade israelense disse ao Jerusalem Post que o primeiro-ministro, Benjamin Netanyahu, considerará o plano, apesar de ser apenas um acordo parcial que não inclui a libertação de todos os reféns, uma das exigências do governo israelense. Segundo fontes, essa condição não mudou.

A proposta prevê a libertação de 10 reféns israelenses vivos em troca de um cessar-fogo de 60 dias e a soltura de 150 palestinos que cumprem penas de prisão perpétua em Israel.

Leia Também

Dos 251 reféns capturados pelo Hamas durante o ataque que desencadeou a guerra, em outubro de 2023, 22 ainda estão vivos em Gaza. Há 27 corpos de reféns mortos no território pelo Hamas, segundo o exército israelense.

Acordo

Uma fonte da Jihad Islâmica, grupo armado que tem combatido junto com o Hamas em Gaza, os demais cativos serão libertados em uma segunda fase, seguida imediatamente por negociações para um acordo mais amplo para encerrar de maneira permanente o conflito, com garantias internacionais. A fonte acrescentou que todas as facções palestinas apoiam o que foi apresentado.

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Netanyahu prometeu continuar a guerra até que todos os reféns sejam devolvidos e o Hamas seja desarmado, e manter um controle de segurança duradouro sobre Gaza. O Hamas afirmou que só libertará os reféns restantes em troca de um cessar-fogo duradouro e da retirada israelense. Netanyahu disse em um vídeo que o fato de o grupo ter aceitado a proposta mostra que o Hamas está "sob enorme pressão".

No Cairo, o diretor de inteligência egípcio, Diaa Rashwan, confirmou à agência estatal Al-Qahera News que a proposta foi apresentada a Israel. "A bola agora está com eles", disse.

Protestos

A nova proposta surge após Netanyahu ter enfrentado, no domingo, um dos maiores protestos em Israel contra a guerra. Centenas de milhares foram às ruas exigindo um acordo que garanta a libertação dos reféns.

Netanyahu criticou os protestos contra sua condução da guerra, alegando que os manifestantes estavam dando apoio à posição do Hamas nas negociações.

Egito e Catar, países que juntamente com os EUA atuam como mediadores nas negociações entre Israel e Hamas, não conseguiram até agora garantir um cessar-fogo duradouro no conflito.

O presidente dos EUA, Donald Trump, pareceu lançar dúvidas sobre as longas negociações mediadas por Washington. "Só veremos o retorno dos reféns restantes quando o Hamas for confrontado e destruído! Quanto mais cedo isso acontecer, maiores as chances de sucesso", publicou ele nas redes sociais.

Críticas

Israel anunciou planos para reocupar a Cidade de Gaza e outras áreas densamente povoadas depois que as negociações de cessar-fogo aparentemente fracassaram no mês passado, aumentando a possibilidade de uma catástrofe humanitária cada vez pior em Gaza, segundo especialistas.

Os planos para expandir a ofensiva, em parte visando pressionar o Hamas, provocaram indignação internacional e enfureceram muitos israelenses que temem pelos reféns restantes.

Leia também

Manifestantes protestam em Israel por cessar-fogo e libertação de reféns
CONFLITO

Manifestantes protestam em Israel por cessar-fogo e libertação de reféns
Ministro de Israel defende plano para 'enterrar' Estado palestino
CISJORDÂNIA

Ministro de Israel defende plano para 'enterrar' Estado palestino

Compartilhe

Tags