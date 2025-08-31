fechar
Mundo | Notícia

Israel confirma morte de porta-voz do Hamas

Morte de Abu Obaida pelas Forças de Defesa de Israel foi informada ministro Israel Katz; Exército diz que ações ainda não estão concluídas

Por Estadão Conteúdo Publicado em 31/08/2025 às 19:04
Abu Obaida era porta-voz do grupo armado Hamas
Abu Obaida era porta-voz do grupo armado Hamas - Al-Qassam Media/Reprodução

Clique aqui e escute a matéria

O ministro da Defesa de Israel, Israel Katz, e as forças de defesa do país confirmaram a morte de Abu Obaida, porta-voz do braço armado do Hamas. A informação foi fornecida por meio de postagem de Katz na rede social X e comunicado oficial do exército israelense divulgado neste domingo (31).

"O porta-voz do terrorismo do Hamas, Abu Obaida, foi eliminado em Gaza e enviado para encontrar todos os integrantes frustrados do eixo maligno do Irã, Gaza, Líbano e Iêmen no fundo do inferno", disse o ministro da Defesa de Israel.

Leia Também

Em comunicado oficial, as Forças de Defesa de Israel também citaram o ataque e morte do porta-voz do Hamas. "Na Faixa de Gaza, ontem atacamos um dos principais líderes do Hamas, Abu Obaida, depois que a maior parte da liderança do Hamas já havia sido eliminada", diz o pronunciamento.

Ações não estão concluídas, diz Israel

As Forças de Defesa complementam dizendo que as ações ainda não estão concluídas. "A maior parte dos líderes restantes está no exterior e também os alcançaremos".

O comunicado diz ainda que o Comando do Norte segue "atacando e desmantelando ameaças emergentes". "Esta semana os reservistas se apresentarão para o serviço, enquanto continuamos a avançar no combate contra o Hamas na Cidade de Gaza".

Mortos em Gaza já passam de 60 mil

Pelo menos 63.371 palestinos já morreram em Gaza durante a guerra, informou o ministério da Saúde de Gaza. Não há especificações sobre quantos dos mortos são combatentes ou civis, mas cerca de metade foram mulheres e crianças.

O ministério faz parte do governo administrado pelo Hamas e é composto por profissionais da área médica. A ONU e especialistas independentes consideram o ministério da saúde a fonte mais confiável sobre as baixas da guerra.

Israel contesta números, mas não fornece dados, nem permite a entrada de jornalistas estrangeiros em Gaza.

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Saiba como acessar o JC Premium

Leia também

Brasileiro que servia ao Exército de Israel morre em Gaza
GUERRA

Brasileiro que servia ao Exército de Israel morre em Gaza
Itamaraty rebate críticas de ministro de Israel a Lula
DECLARAÇÃO

Itamaraty rebate críticas de ministro de Israel a Lula

Compartilhe

Tags