Israel confirma morte de porta-voz do Hamas

Morte de Abu Obaida pelas Forças de Defesa de Israel foi informada ministro Israel Katz; Exército diz que ações ainda não estão concluídas

O ministro da Defesa de Israel, Israel Katz, e as forças de defesa do país confirmaram a morte de Abu Obaida, porta-voz do braço armado do Hamas. A informação foi fornecida por meio de postagem de Katz na rede social X e comunicado oficial do exército israelense divulgado neste domingo (31).

"O porta-voz do terrorismo do Hamas, Abu Obaida, foi eliminado em Gaza e enviado para encontrar todos os integrantes frustrados do eixo maligno do Irã, Gaza, Líbano e Iêmen no fundo do inferno", disse o ministro da Defesa de Israel.

Brasileiro que servia ao Exército de Israel morre em Gaza

Em comunicado oficial, as Forças de Defesa de Israel também citaram o ataque e morte do porta-voz do Hamas. "Na Faixa de Gaza, ontem atacamos um dos principais líderes do Hamas, Abu Obaida, depois que a maior parte da liderança do Hamas já havia sido eliminada", diz o pronunciamento.

Ações não estão concluídas, diz Israel

As Forças de Defesa complementam dizendo que as ações ainda não estão concluídas. "A maior parte dos líderes restantes está no exterior e também os alcançaremos".

O comunicado diz ainda que o Comando do Norte segue "atacando e desmantelando ameaças emergentes". "Esta semana os reservistas se apresentarão para o serviço, enquanto continuamos a avançar no combate contra o Hamas na Cidade de Gaza".

Mortos em Gaza já passam de 60 mil

Pelo menos 63.371 palestinos já morreram em Gaza durante a guerra, informou o ministério da Saúde de Gaza. Não há especificações sobre quantos dos mortos são combatentes ou civis, mas cerca de metade foram mulheres e crianças.

O ministério faz parte do governo administrado pelo Hamas e é composto por profissionais da área médica. A ONU e especialistas independentes consideram o ministério da saúde a fonte mais confiável sobre as baixas da guerra.

Israel contesta números, mas não fornece dados, nem permite a entrada de jornalistas estrangeiros em Gaza.

