ÚItimo jogo da Seleção Brasileira nas Eliminatórias pode definir vaga na Copa do Mundo 2026; entenda
O Brasil já está garantido no Mundial, mas o duelo contra a Bolívia na última rodada tem interferência direta na classificação final e repescagem
As Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2026 chegou na reta final! Agora com 48 seleções no torneio, a América do Sul tem seis vagas diretas e uma para a repescagem.
Na próxima semana, acontece a 18ª e última rodada. O Brasil enfrenta a Bolívia na terça-feira (09/09), no estádio de El Alto, a 4.070 metros de altitude. Esse jogo é importante para a classificação.
Os comandados de Carlo Ancelotti vem de vitória sobre o Chile por 3 a 0, diante de 57.326 torcedores no Marcanã, no Rio de Janeiro, com gols de Estêvão, Lucas Paquetá e Bruno Guimarães.
A Seleção Brasileira tem vaga confirmada no Mundial, mas os bolivianos ainda sonham em garantir a sétima colocação e ter o direito de disputar a repescagem. A disputa é contra a Venezuela.
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
Os venezuelanos jogam diante da Colômbia, que apenas cumpre tabela, em Caracas. A diferença das duas seleções é de apenas um ponto. Qual dos países estará no Canadá, México e Estados Unidos?
Classificação das Eliminatórias Sul-Americanas
As seis vagas diretas já estão confirmadas, com a Argentina tendo confirmado o primeiro lugar antecipadamente. A Seleção Brasileira tem 28 pontos e, neste momento, está em segundo.
- 1º | Argentina | 38 pontos
- 2º | Brasil | 28 pontos
- 3º | Uruguai | 27 pontos
- 4º | Equador | 26 pontos
- 5º | Colômbia | 25 pontos*
- 6º | Paraguai | 25 pontos*
- 7º | Venezuela | 18 pontos
- 8º | Bolívia | 17 pontos
- 9º | Peru | 12 pontos
- 10º | Chile | 10 pontos
Em vantagem devido ao critério de saldo de gols*
Seleções Classificadas para a Copa do Mundo de 2026
- Argentina: A atual campeã mundial teve uma campanha sólida.
- Brasil: Apesar de uma campanha com altos e baixos, se recuperou.
- Uruguai: O time uruguaio teve uma performance consistente.
- Equador: Com uma campanha surpreendente, se classificou com méritos.
- Colômbia: A equipe colombiana teve um desempenho ascendente na reta final.
- Paraguai: Volta à Copa depois de 2016. O presidente decretou feriado nacional.
Quem Vai para a Repescagem da Copa do Mundo de 2026?
A disputa ocorrerá na janela da Data Fifa de 23 a 31 de março, em novo formato. Os seis países serão divididos em dois grupos, com os dois melhores no ranking da FIFA como cabeças de chave.
As duas seleções mais bem ranqueadas irão esperar pelos vencedores dos outros dois confrontos (como se fosse uma semifinal) e as duas seleções que triunfarem ao final da disputa estarão na Copa.
- Venezuela: O país é a único filiado à Conmebol que nunca jogou a Copa do Mundo.
- Bolívia: Jogou o torneio mais importante do futeobl pela última vez em 1994.