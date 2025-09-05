ÚItimo jogo da Seleção Brasileira nas Eliminatórias pode definir vaga na Copa do Mundo 2026; entenda

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

O Brasil já está garantido no Mundial, mas o duelo contra a Bolívia na última rodada tem interferência direta na classificação final e repescagem

As Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2026 chegou na reta final! Agora com 48 seleções no torneio, a América do Sul tem seis vagas diretas e uma para a repescagem.

Na próxima semana, acontece a 18ª e última rodada. O Brasil enfrenta a Bolívia na terça-feira (09/09), no estádio de El Alto, a 4.070 metros de altitude. Esse jogo é importante para a classificação.

Os comandados de Carlo Ancelotti vem de vitória sobre o Chile por 3 a 0, diante de 57.326 torcedores no Marcanã, no Rio de Janeiro, com gols de Estêvão, Lucas Paquetá e Bruno Guimarães.

A Seleção Brasileira tem vaga confirmada no Mundial, mas os bolivianos ainda sonham em garantir a sétima colocação e ter o direito de disputar a repescagem. A disputa é contra a Venezuela.

Os venezuelanos jogam diante da Colômbia, que apenas cumpre tabela, em Caracas. A diferença das duas seleções é de apenas um ponto. Qual dos países estará no Canadá, México e Estados Unidos?

Classificação das Eliminatórias Sul-Americanas

As seis vagas diretas já estão confirmadas, com a Argentina tendo confirmado o primeiro lugar antecipadamente. A Seleção Brasileira tem 28 pontos e, neste momento, está em segundo.

1º | Argentina | 38 pontos

| 38 pontos 2º | Brasil | 28 pontos



| 28 pontos 3º | Uruguai | 27 pontos



| 27 pontos 4º | Equador | 26 pontos



| 26 pontos 5º | Colômbia | 25 pontos*



| 25 pontos* 6º | Paraguai | 25 pontos*



| 25 pontos* 7º | Venezuela | 18 pontos



| 18 pontos 8º | Bolívia | 17 pontos



| 17 pontos 9º | Peru | 12 pontos



| 12 pontos 10º | Chile | 10 pontos

Em vantagem devido ao critério de saldo de gols*

Seleções Classificadas para a Copa do Mundo de 2026

Argentina : A atual campeã mundial teve uma campanha sólida.

: A atual campeã mundial teve uma campanha sólida. Brasil : Apesar de uma campanha com altos e baixos, se recuperou.

: Apesar de uma campanha com altos e baixos, se recuperou. Uruguai : O time uruguaio teve uma performance consistente.

: O time uruguaio teve uma performance consistente. Equador : Com uma campanha surpreendente, se classificou com méritos.

: Com uma campanha surpreendente, se classificou com méritos. Colômbia : A equipe colombiana teve um desempenho ascendente na reta final.

: A equipe colombiana teve um desempenho ascendente na reta final. Paraguai: Volta à Copa depois de 2016. O presidente decretou feriado nacional.

Quem Vai para a Repescagem da Copa do Mundo de 2026?

A disputa ocorrerá na janela da Data Fifa de 23 a 31 de março, em novo formato. Os seis países serão divididos em dois grupos, com os dois melhores no ranking da FIFA como cabeças de chave.

As duas seleções mais bem ranqueadas irão esperar pelos vencedores dos outros dois confrontos (como se fosse uma semifinal) e as duas seleções que triunfarem ao final da disputa estarão na Copa.

Venezuela : O país é a único filiado à Conmebol que nunca jogou a Copa do Mundo.

: O país é a único filiado à Conmebol que nunca jogou a Copa do Mundo. Bolívia: Jogou o torneio mais importante do futeobl pela última vez em 1994.