Quais a seleções classificadas para a Copa do Mundo 2026? Veja lista completa
Data Fifa define mais três seleções classificadas e outras sete ainda podem garantir vaga; veja todos os países que estarão nos EUA, Canadá e México
Começou a Data Fifa de setembro! Agora restam apenas seis, ou cinco, jogos para a definição de todas as 39 seleções que estarão, ao lado das três anfitriãs, classificadas para a próxima Copa.
Nesta quinta-feira (4), três seleções garantiram suas vagas: Uruguai, Colômbia e Paraguai, fechando as vagas diretas da América do Sul e deixando a vaga na repescagem para ser disputada entre Bolívia e Venezuela na última rodada.
Agora, 16 países, incluindo os três anfitriões, já estão garantidas na Copa do Mundo 2026.
O sorteio da fase de grupos será às 13h, horário de Brasília, do dia 5 de dezembro, uma sexta-feira, no Kennedy Center, em Washington, nos Estados Unidos, que sediará a competição ao lado de México e Canadá.
Tal como em 2022, o sorteio será realizado com a indefinição das vagas das seleções que disputam a Repescagem. Serão seis ao todo, sendo quatro da Europa e duas vindas da repescagem continental.
O sorteio definirá os 12 grupos da Copa do Mundo e os caminhos das 48 seleções participantes.
Seleções classificadas para a Copa do Mundo 2026
- Países sede: Estados Unidos, Canadá e México
- América do Sul: Brasil, Argentina, Uruguai, Equador, Colômbia e Paraguai
- Ásia: Japão, Coreia do Sul, Irã, Uzbequistão, Arábia Saudita e Jordânia
- Oceania: Nova Zelândia e Austrália*
- Europa: Sem seleções classificadas até o momento
- Américas do Norte/Central: Sem seleções classificadas até o momento
- África: Sem seleções classificadas até o momento
- Repescagem: Nova Caledônia (Oceania) e Venezuela ou Bolívia (América do Sul)
*A Austrália disputa as eliminatórias asiáticas, mas geograficamente pertence à Oceania
Exceto em decisão posterior em contrário, haverão poucas, ou quase nenhuma mudança, em relação ao formato do sorteio que acompanhamos em 2014, 2018 e 2022, sendo a única mais relevante a quantidade de seleções, que ampliarão o número de cabeças-de-chave e de seleções por pote.
Formato do sorteio da Copa do Mundo 2026
As 48 seleções serão divididas em quatro potes (A, B, C e D) de 12 seleções cada.
Serão formados 12 grupos de quatro seleções. Cada grupo contará com uma seleção de cada pote.
Potes
As seleções anfitriãs já tem seu grupo e posição definidos, todas no Pote A.
O México estará no Grupo A na posição A1, enquanto o Canadá estará no Grupo C e na posição C1 e os Estados Unidos no Grupo D e posição D1.
As outras 9 seleções do Pote A, ou seja, as cabeças-de-chave, serão definidas pelo Ranking da Fifa, contemplando da 1ª a 9ª melhor ranqueada dentre as classificadas.
O Brasil deverá estar presente neste pote.
No Pote B, figurarão as seleções da 10ª a 21ª posição. No Pote C, da 22ª a 33ª e por fim, no Pote D, da 34ª a 45ª seleção melhor ranqueada dentre as que disputarão a Copa do Mundo além das anfitriãs, que, como já dito, não obedecem ao critério do ranking.
Possível grupo do Brasil
Acompanhando a classificação das Eliminatórias em cada continente, posições atuais do Ranking da Fifa e projetando as 48 seleções classificadas, um grupo complicado para o Brasil teria Itália, Noruega e Gana, enquanto um grupo acessível teria Irã, Panamá e Egito.
Lembrando que, à exceção do Irã, nenhuma seleção das citadas garantiu sua vaga até o momento.
Bloqueios do sorteio
Tal como nas edições anteriores, um grupo não poderá contar com duas seleções do mesmo continente ou confederação.
A exceção são as europeias, da Uefa, e um grupo poderá contar com duas seleções do Velho Continente.
Três não serão permitidas.
Uma curiosidade é a possiblidade de Austrália e Nova Zelândia caírem no mesmo grupo mesmo ambas sendo da Oceania. Isso acontece por que a seleção australiana é vinculada à AFC, federação da Ásia, enquanto que os neozelandeses seguem vinculados à OFC, do seu continente de origem.
Chaveamento do mata-mata
Com o acréscimo para 48 seleções, será adicionada uma nova fase no mata-mata da Copa do Mundo, que contará com 32 seleções.
Antes das oitavas-de-final, as seleções terão que disputar o Round of 32, ou os dezesseis-avos-de-final.
Para que isso aconteça, além das duas melhores classificadas de cada grupo, as oito melhores terceira colocadas também garantirão a vaga no mata-mata.
O chaveamento, portanto, não será mais tão simples como o formato antigo, onde o 1° colocado de um grupo enfrentava o 2° do seu grupo par (A x B, C x D, E x F, G x H), só sendo possível de conhecer o chaveamento após o término da última partida da fase de grupos.
Isso acontecerá porque uma seleção poderá enfrentar até ter cinco opções de cruzamentos previstas na tabela, que serão modificados a depender de quais grupos tiverem seu 3º colocado classificado.
Haverão, portanto, confrontos 1º x 2º, 2º x 2º, 1º x 3º.
Chaveamento da Copa do Mundo 2026
Dezesseis-avos-de-final
Chave 1 (LADO A)
- 1º do Grupo E x 3º do Grupo A/B/C/D/F
- 1º do Grupo I x 3º do Grupo C/D/F/G/H
Chave 2 (LADO A)
- 2º do Grupo A x 2º do Grupo B
- 1º do Grupo F x 2º do Grupo C
Chave 3 (LADO A)
- 2º do Grupo K x 2º do Grupo L
- 1º do Grupo H x 2º do Grupo J
Chave 4 (LADO A)
- 1º do Grupo D x 3º do Grupo B/E/F/I/J
- 1º do Grupo G x 3º do Grupo A/E/H/I/J
Chave 5 (LADO B)
- 1º do Grupo C x 2º do Grupo F
- 2º do Grupo E x 2º do Grupo I
Chave 6 (LADO B)
- 1º do Grupo A x 3º do Grupo C/E/F/H/I
- 1º do Grupo L x 3º do Grupo E/H/I/J/K
Chave 7 (LADO B)
- 1º do Grupo J x 2º do Grupo H
- 2º do Grupo H x 2º do Grupo G
Chave 8 (LADO B)
- 1º do Grupo B x 3º do Grupo E/F/G/I/J
- 1º do Grupo K x 3º do Grupo D/E/I/J/L