Brasil passa fácil pelo Chile em noite iluminada dos "testes" de Ancelotti

Estêvão, Paquetá e Bruno Guimarães marcaram os gols da Seleção Brasileira na penúltima rodada das Eliminatórias Sul-Americanas da Copa do Mundo 2026

O Brasil passou fácil pelo Chile, nesta quinta-feira (4), no Rio de Janeiro. A Seleção Brasileira venceu por 3x0 o jogo, no Maracanã, que recebeu 57.326 torcedores. O duelo foi válido pela penúltima rodada das Eliminatórias Sul-Americanas da Copa do Mundo de 2026.

Os gols foram marcados por Estêvão, Paquetá e Bruno Guimarães. Em campo, o técnico Carlo Ancelotti realizou vários testes e ganhou muitas dúvidas na montagem da equipe para o Mundial dos Estados Unidos, Canadá e México.

Entre eles: o lateral-esquerdo Douglas Santos, cria da base o Náutico e que defende o Zenit, da Rússia. O jogador começou de titular, jogou os 90 minutos e foi um dos destaques da Canarinho. Não comprometeu e mostrou boa performance, tanto na defesa quanto o ataque.

Além dele, os destaques foram o atacante Estêvão, o meio-campista Bruno Guimarães e o atacante Luiz Henrique, ex-Botafogo, que entrou "voando" na partida e participou do segundo e terceiro gol de Paquetá e Bruno Guimarães.

Brasil nas Eliminatórias



Com mais um resultado positivo, o Brasil pulou para a segunda colocação das Eliminatórias Sul-Americanas. A Seleção Brasileira possui 28 pontos, 10 a menos que a líder Argentina.

O próximo jogo e último pelas Eliminatórias acontece na próxima terça-feira (9). A Canarinho fecha a participação diante da Bolívia, no estádio Municipal de El Alto, às 20h30 (de Brasília).

Na próxima partida, Ancelotti já adiantou que fará mais mudanças no time titular. O volante Casemiro recebeu o terceiro cartão amarelo e cumprirá suspensão.

O jogo

A Seleção Brasileira não passou nenhum sofrimento diante do Chile. Logo no começo do jogo, partiu para o ataque. Inclusive, teve um gol bem anulado de Casemiro, de cabeça, aos quatro minutos. Depois, pressionou bastante o adversário, mas pecou bastante no último passe.

Quando acertou, encontrou o caminho do gol. Em jogada pelo lado esquerdo, aos 39, que nasceu dos pés de Douglas Santos, Raphinha recebeu passe na ponta e bateu cruzado. A bola bateu no goleiro e subiu, no meio do caminho, Estêvão apareceu estufar o gol em uma "meia" bicicleta.

Depois do intervalo, no segundo tempo, o Brasil demorou para se encontrar em campo. Na defesa, nas poucas vezes que o Chile chegou perto da meta brasileira, o goleiro Alisson apareceu, assim como no primeiro tempo, para evitar o gol.

Ciente de que a Seleção Brasileira precisava de um "novo" gás, Ancelotti mexeu na equipe. E brilhou a estrela do técnico. Com as entradas de Kaio Jorge, Paquetá e Luiz Henrique, principalmente, o Brasil apertou o adversário e sacramentou a vitória.

Aos 28, Luiz Henrique realizou linda jogada pela ponta esquerda, foi até a linha de fundo e cruzou na pequena área. A bola estava no caminho do gol, porém, por via das dúvidas, Paquetá apareceu para ampliar a vantagem de cabeça: 2x0.

Quatro minutos depois, o Chile errou na saída de jogo e a bola caiu no pés e Luiz Henrique. Ele tabelou com Bruno Guimarães, acertou um lindo drible no marcado e bateu por cima do goleiro. A bola balançou o travessão e voltou em cima de Bruno Guimarães, que empurrou para o fundo do gol e sacramentou o triunfo. Placar final: Brasil 3x0 Chile.

Ficha do jogo

Brasil

Alisson; Wesley, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Douglas Santos; Casemiro (Andrey Santos) e Bruno Guimarães; Raphinha (Richarlison), Estêvão (Luiz Henrique), João Pedro (Kaio Jorge) e Martinelli (Paquetá).

Técnico: Carlo Ancelotti.

Chile

Lawrence Vigoroux; Ivan Román, Paulo Díaz e Maripán; Hormazábal, Vicente Pizarro, Loyola (Echeverría) e Suazo; Cepeda (Assadi), Aravena (Maxi Gutiérrez) e Brereton Díaz (Tapia).

Técnico: Nicolás Córdova.