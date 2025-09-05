Bolívia já jogou a Copa do Mundo? Veja o histórico completo e a situação na disputa por vaga em 2026
Os bolivianos ocupam a sétima colocação nas Eliminatórias Sul-Amerincana e ainda podem desbancar a Venezuela na disputa pela repescagem
Na classificação das Eliminatórias Sul-Americanas, a Bolívia ocupa a 8ª colocação após 17 jogos, tendo 17 pontos conquistados, e ainda sonham em jogar a Copa do Mundo de 2026.
Isso porque ainda tem chance de confirmar a vaga na repescagem. O jogo diante do Brasil na última rodada, na terça-feira (09/09), em El Alto, é tudo ou nada para os bolivianos.
A seleção está um ponto atrás da Venezuela, atualmente a 7ª colocada. Os venezuelanos encaram a Colômbia no mesmo dia. As seis vagas diretas da Conmebol estão confirmadas.
Para a posição na classificação se inverter, precisa ganhar da Seleção Brasileira e torcer por empate ou vitória dos colombianos. Se isso acontecer, voltam ao Mundial depois de 32 anos.
Além da Argentina, que confirmou o primeiro lugar antecipadamente, possuem passaporte para os Estados Unidos, México e Canadá os seguinte países: Brasil, Uruguai, Equador, Colômbia e Paraguai.
- 1º | Argentina | 38 pontos
- 2º | Brasil | 28 pontos
- 3º | Uruguai | 27 pontos
- 4º | Equador | 26 pontos
- 5º | Colômbia | 25 pontos*
- 6º | Paraguai | 25 pontos*
- 7º | Venezuela | 18 pontos
- 8º | Bolívia | 17 pontos
- 9º | Peru | 12 pontos
- 10º | Chile | 10 pontos
Em vantagem devido ao critério de saldo de gols*
Quantas vezes a Bolívia participou de uma Copa do Mundo?
O hino boliviano já ecoou em estádios de Copa do Mundo, até então, em três participações: 1930, 1950 e 1994. Esta última é considerada como a geração de ouro.
A Bolívia nas primeiras Copas:
A estreia aconteceu em 1930, no Uruguai, quando foi uma das 13 convidadas pela FIFA para a primeira edição da história. No Grupo B, esteve ao lado de Brasil e Iugoslávia.
- Brasil 4 x 0 Bolívia
- Bolívia 4 x 0 Iugoslávia
A segunda participação veio em 1950, no Brasil. Após conquistar a vaga através das Eliminatórias, o time caiu no confronto diante da Seleção Uruguaia, que seria campeã daquela edição.
- Uruguai 8 x 0 Bolívia
A campanha histórica para 1994
A participação mais lembrada aconteceu em 1994. A equipe conquistou a vaga após uma campanha inesquecível nas Eliminatórias, incluindo vitória por 2 a 0 sobre o Brasil.
No Mundial, os bolivianos caíram no Grupo C, ao lado de Alemanha, Espanha e Coreia do Sul. O time marcou seu único gol em Copas na derrota por 3 a 1 para a Espanha na primeira fase.
- Alemanha 1 x 0 Bolívia
- Coreia do Sul 0 x 0 Bolívia
- Bolívia 1 x 3 Espanha