Bolívia já jogou a Copa do Mundo? Veja o histórico completo e a situação na disputa por vaga em 2026

Os bolivianos ocupam a sétima colocação nas Eliminatórias Sul-Amerincana e ainda podem desbancar a Venezuela na disputa pela repescagem

Na classificação das Eliminatórias Sul-Americanas, a Bolívia ocupa a 8ª colocação após 17 jogos, tendo 17 pontos conquistados, e ainda sonham em jogar a Copa do Mundo de 2026.

Isso porque ainda tem chance de confirmar a vaga na repescagem. O jogo diante do Brasil na última rodada, na terça-feira (09/09), em El Alto, é tudo ou nada para os bolivianos.

A seleção está um ponto atrás da Venezuela, atualmente a 7ª colocada. Os venezuelanos encaram a Colômbia no mesmo dia. As seis vagas diretas da Conmebol estão confirmadas.

Leia Também Quais a seleções classificadas para a Copa do Mundo 2026? Veja lista completa

Para a posição na classificação se inverter, precisa ganhar da Seleção Brasileira e torcer por empate ou vitória dos colombianos. Se isso acontecer, voltam ao Mundial depois de 32 anos.

Jogador da Bolívia em disputa de bola com chileno - Instagram/Conmebol Jogadores da Bolívia abraçados em comemoração de gol - Instagram/Conmebol

Além da Argentina, que confirmou o primeiro lugar antecipadamente, possuem passaporte para os Estados Unidos, México e Canadá os seguinte países: Brasil, Uruguai, Equador, Colômbia e Paraguai.

1º | Argentina | 38 pontos

| 38 pontos 2º | Brasil | 28 pontos



| 28 pontos 3º | Uruguai | 27 pontos



| 27 pontos 4º | Equador | 26 pontos



| 26 pontos 5º | Colômbia | 25 pontos*



| 25 pontos* 6º | Paraguai | 25 pontos*



| 25 pontos* 7º | Venezuela | 18 pontos



| 18 pontos 8º | Bolívia | 17 pontos



| 17 pontos 9º | Peru | 12 pontos



| 12 pontos 10º | Chile | 10 pontos

Em vantagem devido ao critério de saldo de gols*

Quantas vezes a Bolívia participou de uma Copa do Mundo?

O hino boliviano já ecoou em estádios de Copa do Mundo, até então, em três participações: 1930, 1950 e 1994. Esta última é considerada como a geração de ouro.

A Bolívia nas primeiras Copas:

A estreia aconteceu em 1930, no Uruguai, quando foi uma das 13 convidadas pela FIFA para a primeira edição da história. No Grupo B, esteve ao lado de Brasil e Iugoslávia.

Brasil 4 x 0 Bolívia

Bolívia 4 x 0 Iugoslávia

A segunda participação veio em 1950, no Brasil. Após conquistar a vaga através das Eliminatórias, o time caiu no confronto diante da Seleção Uruguaia, que seria campeã daquela edição.

Uruguai 8 x 0 Bolívia



A campanha histórica para 1994

A participação mais lembrada aconteceu em 1994. A equipe conquistou a vaga após uma campanha inesquecível nas Eliminatórias, incluindo vitória por 2 a 0 sobre o Brasil.

No Mundial, os bolivianos caíram no Grupo C, ao lado de Alemanha, Espanha e Coreia do Sul. O time marcou seu único gol em Copas na derrota por 3 a 1 para a Espanha na primeira fase.

Alemanha 1 x 0 Bolívia

Coreia do Sul 0 x 0 Bolívia

Bolívia 1 x 3 Espanha