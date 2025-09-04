fechar
Onde assistir | Notícia

Jogos de hoje (04/09/25): Com Brasil x Chile, veja tabela do futebol, onde assistir e horários

O dia reserva rodada das Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026 em vários continentes como América do Sul, Europa e África, além de amistosos

Por Robert Sarmento Publicado em 04/09/2025 às 4:09
Carlo Ancelotti na área técnica em jogo da Seleção Brasileira
Carlo Ancelotti na área técnica em jogo da Seleção Brasileira - Rafael Ribeirorio/CBF

Data FIFA começa para valer! Os jogos de hoje (04/09) trazem vários confrontos importantes por Eliminatórias, que podem definir seleção classificadas vagas na Copa do Mundo 2026.

Leia Também

O Brasil, já garantido no Mundial, enfrenta o Chile no Maracanã, no Rio de Janeiro. Esta é a terceira partida sob o comando de Carlo Ancelotti, que empatou com o Equador e derrotou o Paraguai.

Tabela dos jogos de futebol hoje (02/09/25)

Abaixo, confira a agenda desta quinta-feira, onde assistir ao vivo e horários. Vale lembrar que, caso haja mudança na programação, as responsabilidades serão das próprias emissoras.

Eliminatórias da Copa do Mundo 2026

  • 20h30 - Argentina x Venezuela - SporTV3 e Globoplay
  • 20h30 - Colômbia x Bolívia - SporTV4 e Globoplay
  • 20h30 - Paraguai x Equador - SporTV5 e Globoplay
  • 20h30 - Uruguai x Peru - SporTV6 e Globoplay
  • 21h30 - Brasil x Chile - TV Globo, GeTV (YouTube) e SporTV  e Globoplay

Europa

  • 11h - Cazaquistão x País de Gales - ESPN4 e Disney+
  • 13h - Geórgia x Turquia - SporTV2 e Globoplay
  • 13h - Lituânia x Malta - SporTV3 e Globoplay
  • 15h45 - Bulgária x Espanha - SporTV e Globoplay
  • 15h45 - Holanda x Polônia - ESPN e Disney+
  • 15h45 - Eslováquia x Alemanha - Disney+
  • 15h45 - Liechtenstein x Bélgica - Disney+
  • 15h45 - Luxemburgo x Irlanda do Norte - SporTV2 e Globoplay

África

  • 10h - Chade x Gana - FIFA+
  • 13h - Angola x Líbia - FIFA+
  • 13h - Guiné-Bissau x Serra Leoa - FIFA+
  • 13h - Madagascar x República Centro-Africana - FIFA+
  • 13h - Ilhas Maurício x Cabo Verde - FIFA+
  • 13h - São Tomé e Príncipe x Guiné Equatorial - FIFA+
  • 16h - Argélia x Botsuana - FIFA+
  • 16h - Camarões x Essuatíni - FIFA+
  • 16h - Mali x Comores - FIFA+
  • 16h - Tunísia x Libéria - FIFA+

América do Norte e Caribe

  • 20h30 - Suriname x Panamá - Canal GOAT

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP
  • 23h - Guatemala x El Salvador - Canal GOAT

Amistoso Internacional

  • 13h - Noruega x Finlândia - ESPN4 e Disney+
  • 13h - Gibraltar x Albânia - Disney+

Mundial de Clubes Sub-18

  • 15h - Barcelona x River Plate - ESPN 4 e Disney+
  • 16h - Sevilla x Corinthians - ESPN3 e Disney+
  • 17h15 - Real Madrid x Palmeiras - ESPN4 e Disney+

Campeonato Paulista Feminino

  • 17h - RB Bragantino x Corinthians - Record News, CazéTV, Space e HBO Max
  • 19h - Palmeiras x Realidade Jovem - UOL Play

Leia também

Jogos de hoje (03/09/25): Tabela do futebol completa! Veja onde assistir e horários
Transmissão

Jogos de hoje (03/09/25): Tabela do futebol completa! Veja onde assistir e horários
O conselho de Medrado
opinião

O conselho de Medrado

Compartilhe

Tags