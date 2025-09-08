Com mudanças, Ancelotti define escalação da Seleção Brasileira contra a Bolívia
Comandante italiano deve promover mudanças para o duelo desta terça-feira (09). Luiz Henrique, destaque contra o Chile, deve ser titular
Após vencer o Chile por 3 a 0, no Maracanã, a Seleção Brasileira segue sua preparação para enfrentar a Bolívia, nesta terça-feira (09), em El Alto, em duelo que marca o encerramento das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo.
O técnico Carlo Ancelotti deve promover diversas alterações na escalação titular em relação ao elenco utilizado no último jogo. Ao menos oito trocas são esperadas no elenco.
Entre os jogadores que devem receber uma oportunidade no time titular, estão Lucas Paquetá e Luiz Henrique, destaques do time na última partida.
Apenas o goleiro Alisson e o meia Bruno Guimarães devem ser mantidos na escalação para o duelo contra os bolivianos. Originalmente apontado como prováveltitular, o lateral-direito Wesley sentiu um incômodo e deve ser poupado.
Confira a provável escalação da Seleção Brasileira
O treinador Carlo Ancelotti deve levar à campo a seguinte escalação: Alisson, Vitinho, Fabrício Bruno, Alexsandro e Caio Henrique; Andrey Santos, Bruno Guimarães e Lucas Paquetá; Luiz Henrique, Samuel Lino e Richarlison.
A Seleção Brasileira entra em campo nesta terça-feira (09), às 20h30 (Horário de Brasília), para se despedir das Eliminatórias para a Copa do Mundo.
A Amarelinha está na segunda colocação no torneio qualificatório e já está garantida na Copa do Mundo. Por outro lado, os bolivianos estão em oitavo lugar e buscam uma vaga na repescagem. A partida terá transmissão ao vivo pela Rádio Jornal.