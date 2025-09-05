Venezuela já jogou Copa do Mundo? Apenas uma seleção filiada à Conmebol nunca disputou o Mundial! Saiba

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Diferente de outros ciclos, a trajetória dos últmos anos da Seleção Venezuelana mostra uma equipe com mais competitividade e sem ser só "azarão"

Com a expansão da Copa do Mundo para 48 seleções, a Conmebol passou a ter seis vagas diretas e uma para a repescagem intercontinental. Isso abriu uma porta histórica para a Venezuela.

Na classificação da Eliminatórias Sul-Americanas, a Vinotinto ocupa o 7º lugar, com 18 pontos, um a mais do que a Bolívia, que tenta retornar ao Mundial após décadas ausente.

A última chance será contra a Colômbia, na próxima terça-feira (09/09), pela 18ª rodada da competição. A bola rola às 20h30 (horário de Brasília), no Monumental de Maturín, em Caracas.

1º | Argentina | 38 pontos

2º | Brasil | 28 pontos



3º | Uruguai | 27 pontos



4º | Equador | 26 pontos



5º | Colômbia | 25 pontos*



6º | Paraguai | 25 pontos*



7º | Venezuela | 18 pontos



8º | Bolívia | 17 pontos



9º | Peru | 12 pontos



10º | Chile | 10 pontos



Em vantagem devido ao critério de saldo de gols*

Durante décadas, os venezuelanos foram considerados os "azarões" da América do Sul. Goleadas e campanhas discretas eram a regra, e a equipe pouco ameaçava os rivais mais tradicionais.

Apesar disso, a trajetória recente da seleção mostra evolução e competitividade, o que alimenta o sonho do país garantir um lugar no torneio disputada nos Estados Unidos, México e Canadá.

Desde o inicio dos anos 2000, o cenário começou a mudar, pois obteve mais investimento no futebol. O progresso ficou evidente na base. Em 2017, o sub-20 foi vice-campeã mundial.

Jogador da Venezuela em disputa de bola - Instagram/Conmebol

A Venezuela nunca disputou a Copa do Mundo?

A Seleção venezuelana, única da Conmebol que nunca disputou o Mundial. Apesar de não ter mais chance de uma vaga direta, o sonho ainda pode virar realidade na partida contra os colombianos.

Caso vencam, não dependem de outro resultado. A Bolívia enfrenta o Brasil na altitude de El Alto. Se não ganhar, os vinotintos confirmam a vaga na repescagem até mesmo com um empate.

Campanhas históricas nas Eliminatórias:

A seleção surpreendeu com vitórias sobre Colômbia e Uruguai fora de casa nas Eliminatórias de 2006. Já na campanha para 2014, terminou em 6º lugar, a apenas cinco pontos da repescagem.

15 de novembro de 2003 - Colômbia 0 x 1 Venezuela

31 de março de 2004 - Uruguai 0 x 3 Venezuela

Na ocasião, ainda eram quatro vagas diretas e o quinto colocado que disputava o playoff contra representante da Oceania. Isso porque ainda eram 32 seleções (Brasil entrou como sede).

Classificação das Eliminatórias para Copa de 2014: