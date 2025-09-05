Venezuela já jogou Copa do Mundo? Apenas uma seleção filiada à Conmebol nunca disputou o Mundial! Saiba
Diferente de outros ciclos, a trajetória dos últmos anos da Seleção Venezuelana mostra uma equipe com mais competitividade e sem ser só "azarão"
Com a expansão da Copa do Mundo para 48 seleções, a Conmebol passou a ter seis vagas diretas e uma para a repescagem intercontinental. Isso abriu uma porta histórica para a Venezuela.
Na classificação da Eliminatórias Sul-Americanas, a Vinotinto ocupa o 7º lugar, com 18 pontos, um a mais do que a Bolívia, que tenta retornar ao Mundial após décadas ausente.
A última chance será contra a Colômbia, na próxima terça-feira (09/09), pela 18ª rodada da competição. A bola rola às 20h30 (horário de Brasília), no Monumental de Maturín, em Caracas.
- 1º | Argentina | 38 pontos
- 2º | Brasil | 28 pontos
- 3º | Uruguai | 27 pontos
- 4º | Equador | 26 pontos
- 5º | Colômbia | 25 pontos*
- 6º | Paraguai | 25 pontos*
- 7º | Venezuela | 18 pontos
- 8º | Bolívia | 17 pontos
- 9º | Peru | 12 pontos
- 10º | Chile | 10 pontos
Em vantagem devido ao critério de saldo de gols*
Durante décadas, os venezuelanos foram considerados os "azarões" da América do Sul. Goleadas e campanhas discretas eram a regra, e a equipe pouco ameaçava os rivais mais tradicionais.
Apesar disso, a trajetória recente da seleção mostra evolução e competitividade, o que alimenta o sonho do país garantir um lugar no torneio disputada nos Estados Unidos, México e Canadá.
Desde o inicio dos anos 2000, o cenário começou a mudar, pois obteve mais investimento no futebol. O progresso ficou evidente na base. Em 2017, o sub-20 foi vice-campeã mundial.
A Venezuela nunca disputou a Copa do Mundo?
A Seleção venezuelana, única da Conmebol que nunca disputou o Mundial. Apesar de não ter mais chance de uma vaga direta, o sonho ainda pode virar realidade na partida contra os colombianos.
Caso vencam, não dependem de outro resultado. A Bolívia enfrenta o Brasil na altitude de El Alto. Se não ganhar, os vinotintos confirmam a vaga na repescagem até mesmo com um empate.
Campanhas históricas nas Eliminatórias:
A seleção surpreendeu com vitórias sobre Colômbia e Uruguai fora de casa nas Eliminatórias de 2006. Já na campanha para 2014, terminou em 6º lugar, a apenas cinco pontos da repescagem.
- 15 de novembro de 2003 - Colômbia 0 x 1 Venezuela
- 31 de março de 2004 - Uruguai 0 x 3 Venezuela
Na ocasião, ainda eram quatro vagas diretas e o quinto colocado que disputava o playoff contra representante da Oceania. Isso porque ainda eram 32 seleções (Brasil entrou como sede).
Classificação das Eliminatórias para Copa de 2014:
- 1° Argentina - 32 pontos
- 2° Colômbia - 30 pontos
- 3° Chile - 28 pontos
- 4° Equador - 25 pontos
- 5° Uruguai - 25 pontos
- 6° Venezuela - 20 pontos