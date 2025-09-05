fechar
Futebol | Notícia

Venezuela já jogou Copa do Mundo? Apenas uma seleção filiada à Conmebol nunca disputou o Mundial! Saiba

Diferente de outros ciclos, a trajetória dos últmos anos da Seleção Venezuelana mostra uma equipe com mais competitividade e sem ser só "azarão"

Por Robert Sarmento Publicado em 05/09/2025 às 11:08
Salomón Rondón é o maior artilheiro da Venezuela
Salomón Rondón é o maior artilheiro da Venezuela - Instagram/Conmebol

Com a expansão da Copa do Mundo para 48 seleções, a Conmebol passou a ter seis vagas diretas e uma para a repescagem intercontinental. Isso abriu uma porta histórica para a Venezuela.

Na classificação da Eliminatórias Sul-Americanas, a Vinotinto ocupa o 7º lugar, com 18 pontos, um a mais do que a Bolívia, que tenta retornar ao Mundial após décadas ausente.

A última chance será contra a Colômbia, na próxima terça-feira (09/09), pela 18ª rodada da competição. A bola rola às 20h30 (horário de Brasília), no Monumental de Maturín, em Caracas.

  • 1º | Argentina | 38 pontos
  • 2º | Brasil | 28 pontos
  • 3º | Uruguai | 27 pontos
  • 4º | Equador | 26 pontos
  • 5º | Colômbia | 25 pontos*
  • 6º | Paraguai | 25 pontos*
  • 7º | Venezuela | 18 pontos
  • 8º | Bolívia | 17 pontos
  • 9º | Peru | 12 pontos
  • 10º | Chile | 10 pontos

Em vantagem devido ao critério de saldo de gols*

Durante décadas, os venezuelanos foram considerados os "azarões" da América do Sul. Goleadas e campanhas discretas eram a regra, e a equipe pouco ameaçava os rivais mais tradicionais.

Leia Também

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Apesar disso, a trajetória recente da seleção mostra evolução e competitividade, o que alimenta o sonho do país garantir um lugar no torneio disputada nos Estados Unidos, México e Canadá.

Desde o inicio dos anos 2000, o cenário começou a mudar, pois obteve mais investimento no futebol. O progresso ficou evidente na base. Em 2017, o sub-20 foi vice-campeã mundial.

Instagram/Conmebol
Jogador da Venezuela em disputa de bola - Instagram/Conmebol

A Venezuela nunca disputou a Copa do Mundo?

A Seleção venezuelana, única da Conmebol que nunca disputou o Mundial. Apesar de não ter mais chance de uma vaga direta, o sonho ainda pode virar realidade na partida contra os colombianos.

Caso vencam, não dependem de outro resultado. A Bolívia enfrenta o Brasil na altitude de El Alto. Se não ganhar, os vinotintos confirmam a vaga na repescagem até mesmo com um empate.

Campanhas históricas nas Eliminatórias:

A seleção surpreendeu com vitórias sobre Colômbia e Uruguai fora de casa nas Eliminatórias de 2006. Já na campanha para 2014, terminou em 6º lugar, a apenas cinco pontos da repescagem.

  • 15 de novembro de 2003 - Colômbia 0 x 1 Venezuela
  • 31 de março de 2004 - Uruguai 0 x 3 Venezuela

Na ocasião, ainda eram quatro vagas diretas e o quinto colocado que disputava o playoff contra representante da Oceania. Isso porque ainda eram 32 seleções (Brasil entrou como sede).

Classificação das Eliminatórias para Copa de 2014:

  • 1° Argentina - 32 pontos
  • 2° Colômbia - 30 pontos
  • 3° Chile  - 28 pontos
  • 4° Equador  - 25 pontos
  • 5° Uruguai - 25 pontos
  • 6° Venezuela - 20 pontos

Leia também

ÚItimo jogo da Seleção Brasileira nas Eliminatórias pode definir vaga na Copa do Mundo 2026; entenda
tabela

ÚItimo jogo da Seleção Brasileira nas Eliminatórias pode definir vaga na Copa do Mundo 2026; entenda
Bolívia já jogou a Copa do Mundo? Veja o histórico completo e a situação na disputa por vaga em 2026
história

Bolívia já jogou a Copa do Mundo? Veja o histórico completo e a situação na disputa por vaga em 2026

Compartilhe

Tags