Peru x Paraguai: onde assistir ao vivo, horário e escalações
Em Lima, Seleção Paraguaia se despede das Eliminatórias em alta após garantir a vaga na próxima Copa do Mundo e encerrar jejum de 16 anos
Nesta terça-feira (09), às 20h30 (horário de Brasília), Peru e Paraguai se enfrentam no Estádio Nacional de Lima, em partida que encerra o ciclo dos dois países nas Eliminatórias para a Copa do Mundo.
Como chegam as seleções
O Peru, com apenas 12 pontos, ocupa a oitava posição e já não tem chances de alcançar nem mesmo a repescagem. A derrota recente por 3 a 0 contra o Uruguai encerrou qualquer esperança matemática de classificação, deixando o país sem perspectivas na competição.
Por outro lado, o Paraguai já garantiu sua vaga direta na Copa do Mundo 2026, com 25 pontos conquistados, e até decretou feriado nacional em celebração ao feito, que marcou o encerramento de um jejum de 16 anos da Albirroja.
Onde assistir Peru x Paraguai ao vivo
A partida terá transmissão pelo SporTV 6.
Ficha técnica
- Data e Horário: 09/09 (terça-feira) - 20h30 (horário de Brasília)
- Competição: Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo - Rodada 18
- Local: Estádio Nacional, Lima (Peru)
- Onde Assistir: SporTV 6
Prováveis Escalações
Peru: Gallese; Advíncula, Garcés, Abram e Marcos López; Kenji Cabrera, Gonzáles, Pretell, Yotún e Rivera; Luis Ramos. Técnico: Óscar Ibáñez.
Paraguai: Gatito Fernández; Cáceres, Gustavo Gómez, Alderete e Junior Alonso; Sosa, Diego Gómez, Cubas e Almirón; Sanabria e Adrián Martínez. Técnico: Gustavo Alfaro