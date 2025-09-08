fechar
Hungria x Portugal: onde assistir ao vivo, horário e escalações

Seleção das Quinas vem de goleada sobre a Armênia, por 5 a 0, com direito a gol de Cristiano Ronaldo. Húngaros vêm de empate contra a Irlanda

Por Luiz Antônio Sotero Publicado em 08/09/2025 às 13:20
Cristiano Ronaldo comemora gol por Portugal
Cristiano Ronaldo comemora gol por Portugal - Reprodução/ Instagram

Nesta terça-feira (09), às 15h45 (horário de Brasília), Hungria e Portugal se enfrentam no Grupo F das Eliminatórias Europeias para a Copa do Mundo de 2026 na Puskás Arena, em Budapeste, pela segunda rodada do torneio qualificatório.

Como chegam as equipes

No lado húngaro, a equipe busca a sua primeira vitória nas Eliminatórias para a Copa do Mundo. A equipe vem de empate contra a Irlanda, pelo placar de 2 a 2, a seleção liderada por Szoboszlai conta com a força de sua torcida para vencer o confronto.

Portugal, por sua vez, chega embalado após o título da Liga das Nações e uma estreia sólida nas eliminatórias. A equipe de Roberto Martínez conquistou uma vitória categórica por 5 a 0 sobre a Armênia.

Onde assistir Hungria x Portugal ao vivo

O confronto será transmitido com exclusividade pelo canal de TV por assinatura SporTV.

Ficha técnica

  • Data e Horário: 09/09 (terça-feira) - 15h45 (horário de Brasília)
  • Competição: Eliminatórias Europeias para a Copa do Mundo - Rodada 2
  • Local: Puskás Arena, Budapeste (Hungria)
  • Onde Assistir: SporTV

Prováveis Escalações

Hungria: Dibusz; Nego, Orban, Szalai e Kerkez; Styles; Bolla, Alex Tóth, Szoboszlai e Barna Tóth; Vargas. Técnico: Marco Rossi

Portugal: Diogo Costa; João Cancelo, Rúben Dias, Gonçalo Inácio e Nuno Mendes; Vitinha, João Neves e Bruno Fernandes; Bernardo Silva, Cristiano Ronaldo e João Félix. Técnico: Roberto Martínez

