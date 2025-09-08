Saudade de Lisboa? 3 cidades brasileiras com o estilo da capital portuguesa

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Ouro Preto, Paraty e São Luís são destinos que oferecem não só beleza e história, mas também uma conexão afetiva com a memória da capital de Portugal

Para quem é apaixonado por Lisboa, com suas ladeiras históricas, azulejos coloridos, calçadas de pedra e clima nostálgico, o Brasil oferece destinos que despertam a mesma sensação.

A herança portuguesa está presente em diversas cidades brasileiras, especialmente naquelas com centros históricos preservados e arquitetura colonial. São lugares que fazem o visitante se sentir em uma vila portuguesa, sem precisar cruzar o oceano.

Se você sonha em caminhar pelas ruas de Lisboa, mas quer começar por algo mais próximo, conheça três cidades do Brasil que compartilham traços visuais, culturais e afetivos com a capital portuguesa.

Ouro Preto (MG)

Localizada nas montanhas de Minas Gerais, Ouro Preto é uma verdadeira viagem no tempo. Suas ladeiras sinuosas, calçamento irregular de pedra, igrejas barrocas e casarões coloniais remetem diretamente às vilas portuguesas do século XVIII.

A influência lusitana se faz presente em cada detalhe: nas janelas com molduras coloridas, nas varandas de ferro, nas torres das igrejas e até no som dos sinos que marcam o tempo da cidade.

Patrimônio Mundial pela UNESCO, Ouro Preto preserva não só a arquitetura, mas também o estilo de vida tranquilo, o ar de interior e a forte religiosidade, características que lembram os bairros antigos de Lisboa, como Alfama e Graça.

Paraty (RJ)

Com seu centro histórico à beira-mar, ruas de pedra pé de moleque e casarões coloniais impecavelmente preservados, Paraty é um retrato vivo da colonização portuguesa.

Fundada no século XVII, a cidade fluminense foi um dos portos mais importantes do ciclo do ouro e hoje encanta pela harmonia entre arquitetura e natureza.

As construções brancas com detalhes coloridos, as igrejas barrocas e o traçado urbano planejado pelos portugueses evocam as vilas lusitanas do litoral.

Caminhar por Paraty é se perder em suas ruas que alagam com a maré alta, admirar os sobrados históricos e sentir uma atmosfera que mistura poesia, tradição e uma beleza quase atemporal — tudo com um charme que poderia facilmente estar em Portugal.

São Luís (MA)

Conhecida como a “cidade dos azulejos”, São Luís é um verdadeiro museu a céu aberto da herança portuguesa.

O centro histórico da capital maranhense abriga milhares de fachadas revestidas com azulejos que vieram diretamente de Portugal, criando um visual único no Brasil.

Com ruas estreitas, sobrados coloniais, sacadas de ferro fundido e calçadas de pedra, a cidade lembra os bairros mais antigos de Lisboa. Apesar de ter sido inicialmente fundada por franceses, foi sob domínio português que São Luís cresceu e incorporou com força a cultura lusitana, tanto na arquitetura quanto nos costumes, nas festas populares e no ritmo da cidade. É um destino cheio de história, identidade e encantamento.