Entregador de aplicativo recebe 12 multas em São Paulo sem nunca ter saído de Pernambuco

Motocicleta de Rafael teve a placa clonada; dívidas já somam mais de R$ 3 mil e trabalhador teme ser responsabilizado por infrações que não cometeu

Um entregador de aplicativo, residente em Pernambuco, recebeu 12 multas aplicadas no estado de São Paulo, entre maio e setembro, totalizando mais de R$ 3 mil. O trabalhador afirma que nunca deixou o estado com a motocicleta, que possui rastreador e foi adquirida nova em uma concessionária no ano passado.

Infrações diversas

As infrações registradas incluem parada em faixa de pedestre, avanço de sinal vermelho e circulação em locais proibidos. Segundo Rafael, a primeira multa chegou em maio e, ao consultar a notificação, percebeu que a placa de sua motocicleta havia sido clonada.

"Eu nunca saí de Pernambuco. Tenho provas de que a moto estava aqui no dia das autuações", disse. Ele procurou o Detran de Pernambuco para recorrer das penalidades e regularizar a situação, mas foi informado de que a substituição da placa só pode ocorrer mediante processo judicial.

Rafael comentou que tem buscado alternativas: "o Detran me explicou que só é possível pela Justiça. Estou tentando resolver, mas está sendo demorado".

Preocupações com o uso indevido da placa

O entregador também teme que o veículo com a placa clonada esteja sendo utilizado para a prática de outros crimes, como furtos ou assaltos. "Quem clona placa não é para fazer coisa boa. Pode estar usando para assalto, furto ou outros crimes", afirmou.

Enquanto o processo judicial não é concluído, Rafael continua recebendo notificações de novas multas, o que tem impactado diretamente sua rotina profissional. "Meu emocional está abalado. Posso perder a ferramenta de trabalho ou até a habilitação por algo que não cometi", relatou. O caso segue em análise junto aos órgãos de trânsito e à Justiça.

Esse texto foi gerado por inteligência artificial, com base em vídeo autoral da TV Jornal, sob monitoramento de jornalistas profissionais