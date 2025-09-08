fechar
Adolescente é assassinada a tiros na Região Metropolitana do Recife

Maria Clara, de 16 anos, foi retirada de casa por homens armados e morta em canavial no município de Jaboatão dos Guararapes. Entenda o caso

Publicado em 08/09/2025 às 11:19 | Atualizado em 08/09/2025 às 11:19
Repórter Waldson Balbino
Repórter Waldson Balbino

Adolescente de 16 anos foi morta na cidade de Jaboatão dos Guararapes, Região Metropolitana do Recife. Segundo testemunhas, Maria Clara Francisca foi retirada de sua residência por pelo menos cinco homens armados. Ela foi levada até um canavial no município, local onde o crime ocorreu.

Investigação em andamento

Algumas testemunhas apontam um desentendimento envolvendo um grupo ligado ao tráfico de drogas como possível motivação. A Polícia Civil de Pernambuco, por meio do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa, iniciou as investigações, mas ainda não confirmou oficialmente a causa do assassinato.

A apuração do caso segue em andamento, com expectativa de que a motivação e os responsáveis pelo crime sejam identificados nas próximas horas.

O corpo de Maria Clara será sepultado na próxima segunda-feira. O caso mobilizou a comunidade local, que acompanha a investigação em busca de esclarecimento e responsabilização dos autores.

Esse texto foi gerado por inteligência artificial, com base em vídeo autoral da TV Jornal, sob monitoramento de jornalistas profissionais.

 

