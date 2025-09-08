Homem sofre descarga elétrica ao encostar em semáforo no Grande Recife
Homem sofre descarga elétrica em semáforo de Olinda enquanto retornava do mercado, segundo testemunhas. Confira detalhes sobre o caso
Um homem sofreu uma descarga elétrica ao encostar em um semáforo no cruzamento entre as ruas Manoel Graciliano de Souza e Nilson Sabino Pinho, no bairro Jardim Atlântico, em Olinda, enquanto retornava do mercado carregando uma bandeja de ovos, relataram testemunhas.
O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi prontamente acionado, e o homem foi levado para uma unidade de pronto-atendimento. O incidente gerou preocupação sobre a segurança dos equipamentos públicos na região, próxima a um colégio e a um hotelzinho.
Moradores e comerciantes manifestam preocupação
Moradores do bairro demonstraram apreensão quanto à segurança pública. Comerciantes relataram que o semáforo estava desligado há alguns dias e já apresentava problemas anteriormente. Uma funcionária do hotelzinho próximo destacou que a rede elétrica local foi afetada durante a semana, deixando o estabelecimento sem energia por dois dias.
"Já são três dias com este sinal assim. E hoje aconteceu isso, infelizmente", disse a funcionária.
Após o ocorrido, técnicos foram acionados para examinar a fiação e reiniciar o semáforo.