Menino é eletrocutado após subir em poste para buscar pipa no bairro da Várzea

Vizinhos e familiares da criança apontam que os órgãos responsáveis demoraram bastante para chegar ao local onde houve o acidente

Uma criança, de 8 anos, foi eletrocutada no último sábado (30), após escalar um poste energizado para buscar uma pipa que ficou presa entre os fios. O caso ocorreu no bairro da Várzea, Zona Oeste do Recife.

O menino entrou em contato com a rede e sofreu um choque elétrico, em seguida o sistema de segurança foi ativado. O abastecimento foi cortado automaticamente e evitou que o acidente fosse fatal.

"A cena que ficou na minha cabeça foi o momento que eu vi ele acima do transformador, queimando, em média três minutos", contou José Félix, morador do local. "O bombeiro demorou em média 30 minutos para chegar. Ninguém se prontificou a subir no poste porque, até então, achavam que estava energizado. A Neoenergia levou uns 50 minutos para chegar aqui", concluiu.

Uma vizinha conta que ficou muito impressionada com a ocorrência e não conseguiu dormir.

"Eu tenho uma filha de nove anos que soube da história, passou ao lado e não olhou. Não conseguiu dormir em casa", contou Camila. "A gente não vai esquecer mais nunca".

O Samu foi até o local e realizou o resgate da criança, que foi levada ao Hospital da Restauração. Ele segue internado e a família aguarda atualizações sobre o estado de saúde.

Um primo do menino conta que ele passou por cirurgias no pé e no ombro, onde o impacto do choque elétrico foi mais forte.

"Ele saiu falando e aí botou ele na ambulância e levou", disse Felipe Souza. "Ainda lá em cima ele queria pegar a pipa. Estava fechado o tempo. Foi Jesus que não fez a chuva cair".

Em nota, "a Neoenergia Pernambuco alerta que apenas profissionais capacitados da empresa estão autorizados a intervir na rede de distribuição de energia". Além disso, "a distribuidora reforça que a população nunca deve subir em postes ou entrar em subestações para remover pipas ou quaisquer outros objetos".

