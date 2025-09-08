fechar
3 curiosidades sobre o dorama Mr. Sunshine

Com sua combinação de romance trágico, drama histórico, cenas épicas e mensagens profundas, Mr. Sunshine é um dorama que vai além da tela

Por Guilherme Gusmão Publicado em 08/09/2025 às 10:52 | Atualizado em 08/09/2025 às 10:53
Imagem do dorama &quot;Mr. Sunshine&quot;
Imagem do dorama "Mr. Sunshine" - Reprodução/ Netflix

Lançado em 2018 e aclamado tanto pelo público quanto pela crítica, Mr. Sunshine é um dos doramas históricos mais impactantes já produzidos.

Com roteiro assinado por Kim Eun-sook (a mesma de Goblin e Descendants of the Sun) e direção cinematográfica, a série se passa nos primeiros anos do século XX, durante um período conturbado da história coreana: a transição do período Joseon para a ocupação japonesa.

Mais do que um romance épico, o dorama é um retrato sensível e poderoso de luta, identidade e sacrifício. Mas além da sua beleza visual e profundidade narrativa, Mr. Sunshine também guarda curiosidades de bastidores e detalhes históricos que tornam essa produção ainda mais fascinante. Confira abaixo três delas.

1. A produção foi uma das mais caras da história dos doramas

Com cenas grandiosas, figurinos de época impecáveis e recriações minuciosas de ambientes históricos, Mr. Sunshine teve um orçamento estimado em mais de 40 bilhões de won (cerca de 35 milhões de dólares na época), tornando-se uma das produções mais caras da televisão sul-coreana.

A série foi gravada ao longo de seis meses em diversas locações, com uso extensivo de efeitos visuais e práticos para criar uma atmosfera realista do início do século XX. Esse investimento resultou em uma obra visualmente deslumbrante, com qualidade de cinema e uma direção de arte que impressiona até os espectadores mais exigentes.

2. A história mistura personagens fictícios com figuras e eventos reais

Embora os protagonistas de Mr. Sunshine sejam personagens fictícios, muitos elementos da narrativa são baseados em fatos e figuras históricas reais.

A série retrata o surgimento dos movimentos de resistência coreana contra o domínio japonês, além de abordar o papel das gisaengs (mulheres artistas tradicionais), dos intelectuais da época e dos soldados treinados no exterior.

O personagem Eugene Choi, interpretado por Lee Byung-hun, representa os coreanos que emigraram para os Estados Unidos e voltaram com novas ideias sobre liberdade e identidade nacional. Essa mistura de ficção com história verdadeira dá mais profundidade à trama e ajuda o público a entender um dos períodos mais sensíveis da história da Coreia.

3. A roteirista incluiu críticas sociais sutis em meio ao drama histórico

Kim Eun-sook, conhecida por seus roteiros românticos, surpreendeu com uma obra muito mais política e crítica em Mr. Sunshine. Ao longo da série, ela aborda temas como colonialismo, desigualdade social, machismo, racismo e o papel das mulheres na luta por liberdade.

Personagens como Go Ae-shin, uma jovem nobre que se torna atiradora da resistência, e Kudo Hina, uma empresária misteriosa que enfrenta as normas da sociedade, são exemplos de figuras femininas fortes e complexas.

As críticas sociais estão por toda parte, mesmo que de forma sutil, tornando o dorama não apenas emocionante, mas também reflexivo e atual.

