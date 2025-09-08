Pousando no Amor: 3 curiosidades deste dorama de sucesso

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Pousando no Amor mistura emoção, crítica social e destino. Ela é uma marca não só na indústria dos doramas, mas também na vida dos atores e do público

Entre tantos doramas que ganharam o mundo nos últimos anos, Pousando no Amor (Crash Landing on You) é, sem dúvida, um dos mais marcantes.

Lançado em 2019 e estrelado por Hyun Bin e Son Ye-jin, o drama sul-coreano conquistou uma legião de fãs por seu enredo inusitado, emocionante e por trazer um romance improvável em meio a um dos cenários políticos mais delicados do mundo: a fronteira entre as Coreias.

A série acompanha a história de Yoon Se-ri, uma empresária rica e bem-sucedida da Coreia do Sul, que sofre um acidente de parapente durante uma tempestade e acaba pousando, por acidente, em território norte-coreano.

Lá, ela é encontrada por Ri Jeong-hyeok, um oficial do exército da Coreia do Norte, que decide escondê-la e protegê-la, colocando sua própria vida em risco. O que começa como uma relação de desconfiança logo se transforma em algo muito mais profundo.

Veja 3 curiosidades deste dorama:

1. O romance da ficção virou realidade

A química entre os protagonistas Hyun Bin e Son Ye-jin chamou a atenção desde os primeiros episódios. O público notou a naturalidade com que eles contracenavam e logo começaram os rumores de que o romance não era apenas ficcional.

Após o término do dorama, os dois atores confirmaram que estavam namorando na vida real.

Em 2022, o casal oficializou a união em um casamento que movimentou toda a Coreia do Sul. Hoje, Hyun Bin e Son Ye-jin são pais e continuam sendo um dos casais mais queridos do entretenimento coreano. Para os fãs, foi como ver o final feliz do dorama se concretizar fora das telas.

2. A representação da Coreia do Norte teve ajuda de um ex-militar norte-coreano

Um dos pontos mais elogiados da série foi a forma sensível e detalhada como retratou o dia a dia da população da Coreia do Norte. Para garantir mais realismo, os roteiristas contaram com a consultoria de um ex-soldado norte-coreano que desertou para o sul.

Ele ajudou a criar cenas mais fiéis aos hábitos, linguagem e cultura do país. Detalhes como os uniformes, a vida nas vilas e até as pequenas atitudes dos moradores foram pensados para não cair em estereótipos, e isso fez com que a série recebesse reconhecimento por sua abordagem humanizada e respeitosa sobre um tema tão delicado.

3. As cenas na Suíça foram gravadas em locações reais

Muita gente se emocionou com as cenas do passado de Jeong-hyeok e Se-ri na Suíça, especialmente com os encontros “invisíveis” entre os dois antes mesmo de se conhecerem oficialmente.

Essas cenas não foram feitas com efeitos ou estúdios, mas sim em locações reais no país europeu. As filmagens aconteceram em lugares como o Lago Brienz e a Ponte Panorâmica Sigriswil, locais que, após o sucesso do dorama, se tornaram pontos turísticos procurados por fãs da série.

A beleza natural da Suíça ajudou a construir o tom poético e melancólico do romance, reforçando a ideia de que o destino já conectava os protagonistas muito antes do acidente de parapente.