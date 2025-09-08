Política, intensidade e traições: 3 curiosidades sobre o dorama Imperatriz Ki
Assistir Imperatriz Ki é embarcar em uma jornada intensa, cheia de política, romance, traições e superações. Confira 3 curiosidades do dorama
Se você gosta de doramas históricos recheados de drama, romance proibido, guerras de poder e protagonistas fortes, Imperatriz Ki é uma obra que não pode faltar na sua lista.
Com 51 episódios intensos, o dorama conta a história de Ki Seung Nyang, uma mulher que enfrenta o machismo e os conflitos políticos de sua época até se tornar uma das figuras mais poderosas da história asiática: a Imperatriz do Império Yuan.
Protagonizado por Ha Ji Won, Ji Chang Wook e Joo Jin Mo, o drama conquistou milhões de fãs ao redor do mundo e se tornou um marco entre os sageuks (dramas históricos coreanos).
Mas além da história envolvente e das atuações impecáveis, Imperatriz Ki guarda algumas curiosidades que tornam a produção ainda mais interessante. Confira:
1. A personagem principal realmente existiu, mas a história foi bastante adaptada
Ki Seung Nyang é baseada em uma figura histórica real, que viveu durante o século XIV e se tornou a Imperatriz do poderoso Império Yuan, governado por descendentes de Genghis Khan. No entanto, para fins dramáticos, o dorama tomou diversas liberdades criativas.
Na vida real, a figura de Seung Nyang é considerada controversa, principalmente por sua influência política e por ter sido uma mulher coreana em uma posição tão alta dentro da dinastia mongol.
A série opta por romantizar sua trajetória, misturando ficção com fatos históricos para criar uma narrativa mais cativante e acessível ao público atual.
2. Ha Ji Won foi a escolha perfeita para um papel tão desafiador
A atriz Ha Ji Won é conhecida na Coreia do Sul por seus papéis fortes e versáteis, mas em Imperatriz Ki ela realmente se superou. Para viver Seung Nyang, Ha Ji Won passou por treinamentos intensivos em artes marciais, equitação e etiqueta da corte real.
Além disso, ela gravou cenas emocionais e de ação em locações externas em pleno inverno coreano, enfrentando temperaturas negativas.
Sua atuação foi tão elogiada que ela recebeu diversos prêmios por sua performance, incluindo o Grand Prize (Daesang) no MBC Drama Awards. Muitos fãs acreditam que este foi o papel mais icônico de sua carreira.
3. A produção foi uma das mais caras da televisão coreana
Imperatriz Ki não economizou em nada. Desde os figurinos ricamente bordados até os cenários luxuosos da corte Yuan, tudo foi pensado para transmitir grandeza e autenticidade.
O custo de produção foi altíssimo para os padrões da época, com destaque para as cenas de guerra que envolveram centenas de figurantes, efeitos especiais e batalhas coreografadas em grande escala.
O investimento valeu a pena: o dorama alcançou altos índices de audiência, foi exportado para dezenas de países e elevou o padrão de qualidade das produções históricas coreanas.