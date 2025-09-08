Política, intensidade e traições: 3 curiosidades sobre o dorama Imperatriz Ki

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Assistir Imperatriz Ki é embarcar em uma jornada intensa, cheia de política, romance, traições e superações. Confira 3 curiosidades do dorama

Clique aqui e escute a matéria

Se você gosta de doramas históricos recheados de drama, romance proibido, guerras de poder e protagonistas fortes, Imperatriz Ki é uma obra que não pode faltar na sua lista.

Com 51 episódios intensos, o dorama conta a história de Ki Seung Nyang, uma mulher que enfrenta o machismo e os conflitos políticos de sua época até se tornar uma das figuras mais poderosas da história asiática: a Imperatriz do Império Yuan.

Protagonizado por Ha Ji Won, Ji Chang Wook e Joo Jin Mo, o drama conquistou milhões de fãs ao redor do mundo e se tornou um marco entre os sageuks (dramas históricos coreanos).

Mas além da história envolvente e das atuações impecáveis, Imperatriz Ki guarda algumas curiosidades que tornam a produção ainda mais interessante. Confira:

1. A personagem principal realmente existiu, mas a história foi bastante adaptada

Ki Seung Nyang é baseada em uma figura histórica real, que viveu durante o século XIV e se tornou a Imperatriz do poderoso Império Yuan, governado por descendentes de Genghis Khan. No entanto, para fins dramáticos, o dorama tomou diversas liberdades criativas.

Na vida real, a figura de Seung Nyang é considerada controversa, principalmente por sua influência política e por ter sido uma mulher coreana em uma posição tão alta dentro da dinastia mongol.

A série opta por romantizar sua trajetória, misturando ficção com fatos históricos para criar uma narrativa mais cativante e acessível ao público atual.

2. Ha Ji Won foi a escolha perfeita para um papel tão desafiador

A atriz Ha Ji Won é conhecida na Coreia do Sul por seus papéis fortes e versáteis, mas em Imperatriz Ki ela realmente se superou. Para viver Seung Nyang, Ha Ji Won passou por treinamentos intensivos em artes marciais, equitação e etiqueta da corte real.

Além disso, ela gravou cenas emocionais e de ação em locações externas em pleno inverno coreano, enfrentando temperaturas negativas.

Sua atuação foi tão elogiada que ela recebeu diversos prêmios por sua performance, incluindo o Grand Prize (Daesang) no MBC Drama Awards. Muitos fãs acreditam que este foi o papel mais icônico de sua carreira.

3. A produção foi uma das mais caras da televisão coreana

Imperatriz Ki não economizou em nada. Desde os figurinos ricamente bordados até os cenários luxuosos da corte Yuan, tudo foi pensado para transmitir grandeza e autenticidade.

O custo de produção foi altíssimo para os padrões da época, com destaque para as cenas de guerra que envolveram centenas de figurantes, efeitos especiais e batalhas coreografadas em grande escala.

O investimento valeu a pena: o dorama alcançou altos índices de audiência, foi exportado para dezenas de países e elevou o padrão de qualidade das produções históricas coreanas.