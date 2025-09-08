fechar
7 doramas incríveis que todo mundo deveria assistir

É fã dos famosos doramas e já não sabe mais o que assistir? Separamos uma listinha com alguns títulos perfeitos para você maratonar!

Por Maria Luísa Fernandes Publicado em 08/09/2025 às 8:57
Imagem do dorama "Até que as Cores Acabem"
Imagem do dorama "Até que as Cores Acabem" - Reprodução/ Netflix

Se você está pensando em mergulhar no mundo dos doramas ou já é fã, mas quer descobrir novos títulos, esta lista é para você.

A variedade de gêneros e a qualidade das produções asiáticas transformaram os doramas em um fenômeno global.

De romances a thrillers, de comédias a dramas de época, há sempre uma história esperando para te prender do início ao fim.

Nesta matéria, vamos apresentar alguns doramas para você maratonar. Veja agora!

Doramas que todo mundo deveria assistir

Imagem do dorama "Até que as Cores Acabem" - Reprodução/ Netflix

1. Até que as Cores Acabem

Sinopse:

Akito só tem mais um ano de vida, mas acaba encontrando um novo propósito ao conhecer uma garota que também enfrenta uma doença terminal.

Onde assistir: Netflix.

2. Um Amor de Cinema

Sinopse:

Um cinéfilo e uma diretora novata vivem um romance intenso, porém breve. Mas a trama da vida os aproxima novamente e essa história de amor pode ter um novo fim.

Onde assistir: Netflix.

3. Cinderella Closet

Sinopse:

Haruka deixa o campo para estudar em Tóquio, mas se sente deslocada diante da elegância da turma. Tudo muda quando ela conhece Hikaru-san.

Onde assistir: Netflix.

4. Que Chegue a Você: Kimi ni Todoke

Sinopse:

Sawako é uma menina tímida que tem grande dificuldade para se enturmar. Mas a situação começa a mudar quando um colega extrovertido se aproxima dela.

Onde assistir: Netflix.

5. O Rei de Porcelana

Sinopse:

Com o assassinato do príncipe herdeiro, sua irmã gêmea assume o trono. Só que ela deve esconder sua identidade e seu amor por um jovem se quiser sobreviver.

Onde assistir: Netflix.

6. Médicos em Colapso

Sinopse:

Um médico e uma médica que eram rivais na época do colégio se reencontram, por acaso, e acabam servindo de apoio um para o outro na pior fase de suas vidas.

Onde assistir: Netflix.

7. Garota do Século 20

Sinopse:

Em 1999, uma adolescente monitora atentamente o garoto pelo qual a melhor amiga está apaixonada. Tudo vai bem até que um outro amor começa a dar as caras.

Onde assistir: Netflix.

