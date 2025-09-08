4 doramas de vingança que prendem do início ao fim!
A seguir, vamos apresentar alguns títulos asiáticos que abordam o tema vingança e prometem prender sua atenção do início ao fim. Veja agora!
Está desejando fugir dos doramas clássicos de romance?
Separamos uma listinha com produções asiáticas que falam sobre vingança e prometem prender sua atenção do início ao fim.
Já prepare a pipoca para maratonar esses títulos incríveis!
Doramas de vingança para maratonar
1. A vingança do casamento perfeito
Sinopse:
Filha mais velha de uma família rica, Han Yi Joo deveria ter crescido sem lhe faltar nada. Infelizmente para Yi Joo, esse não foi o caso. Criada sabendo que nunca foi amada pelos pais, Han Yoo Ra, Yi Joo passou seus anos de formação isolada da família.
Onde assistir: Viki.
2. A Esposa do Meu Marido
Sinopse:
Kang Ji-won, uma paciente com câncer terminal, é morta pelo marido e a melhor amiga depois de descobrir a traição dos dois. Ela acorda dez anos antes do ocorrido e decide se vingar com a ajuda de Yu Ji-hyuk, diretor na empresa onde trabalha. Agora ela precisa retomar o controle de seu destino e eliminar o lixo de sua vida.
Onde assistir: Prime Video.
3. Noiva Por Vingança
Sinopse:
Noh Gojin, o CEO da GOTOP Education e gênio da matemática com um QI de 190, recebe uma ameaça de morte. Após ser atropelado, ele finge ter amnésia para pegar o culpado. Enquanto isso, sua secretária Sina, diagnosticada com uma doença terminal, finge ser sua noiva para se vingar dos seus maus-tratos. Mas quando seus segredos são revelados, tudo vira de pernas pro ar.
Onde assistir: Disney+.
4. Véspera
Sinopse:
Determinada a se vingar, Lee La-el começa uma perigosa jornada e se infiltra entre os poderosos que foram responsáveis por destruir sua família.
Onde assistir: Netflix.