4 doramas de vingança que prendem do início ao fim!

A seguir, vamos apresentar alguns títulos asiáticos que abordam o tema vingança e prometem prender sua atenção do início ao fim. Veja agora!

Clique aqui e escute a matéria

Está desejando fugir dos doramas clássicos de romance?

Separamos uma listinha com produções asiáticas que falam sobre vingança e prometem prender sua atenção do início ao fim.

Já prepare a pipoca para maratonar esses títulos incríveis!

Doramas de vingança para maratonar

Imagem do dorama "Véspera" - Reprodução/ Netflix

1. A vingança do casamento perfeito

Sinopse:

Filha mais velha de uma família rica, Han Yi Joo deveria ter crescido sem lhe faltar nada. Infelizmente para Yi Joo, esse não foi o caso. Criada sabendo que nunca foi amada pelos pais, Han Yoo Ra, Yi Joo passou seus anos de formação isolada da família.

Onde assistir: Viki.

2. A Esposa do Meu Marido

Sinopse:

Kang Ji-won, uma paciente com câncer terminal, é morta pelo marido e a melhor amiga depois de descobrir a traição dos dois. Ela acorda dez anos antes do ocorrido e decide se vingar com a ajuda de Yu Ji-hyuk, diretor na empresa onde trabalha. Agora ela precisa retomar o controle de seu destino e eliminar o lixo de sua vida.

Onde assistir: Prime Video.

3. Noiva Por Vingança

Sinopse:

Noh Gojin, o CEO da GOTOP Education e gênio da matemática com um QI de 190, recebe uma ameaça de morte. Após ser atropelado, ele finge ter amnésia para pegar o culpado. Enquanto isso, sua secretária Sina, diagnosticada com uma doença terminal, finge ser sua noiva para se vingar dos seus maus-tratos. Mas quando seus segredos são revelados, tudo vira de pernas pro ar.

Onde assistir: Disney+.

4. Véspera

Sinopse:

Determinada a se vingar, Lee La-el começa uma perigosa jornada e se infiltra entre os poderosos que foram responsáveis por destruir sua família.

Onde assistir: Netflix.