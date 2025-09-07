6 doramas na Netflix que fogem do romance
A Netflix, uma plataforma de filmes e séries, está recheada de doramas que fogem do famoso romance. Separamos os melhores para você maratonar!
A Netflix acabou se tornando um verdadeiro paraíso para os amantes de doramas, mas muita gente ainda associa o gênero apenas a histórias de amor.
Embora as comédias românticas sejam um clássico, a verdade é que os doramas trazem uma variedade enorme de gêneros.
Nesta matéria, vamos apresentar alguns títulos asiáticos que fogem completamente do romance. Veja agora!
Doramas na Netflix que fogem do romance
1. Sweet Home
Sinopse:
Quando humanos viram monstros selvagens e espalham o terror, um jovem atormentado e seus vizinhos lutam para sobreviver sem perder a humanidade.
2. Kingdom
Sinopse:
O rei contrai uma doença terrível e o príncipe é a única esperança contra essa misteriosa epidemia.
3. Extracurricular
Sinopse:
Um aluno exemplar leva uma vida dupla entre a escola e o mundo do crime, mas uma colega de classe pode colocar tudo a perder.
4. All of Us are Dead
Sinopse:
Uma epidemia mortal surge em uma escola. Encurralados, os alunos só tem uma opção: lutar com todas as forças para não virarem zumbis.
5. As Três Irmãs
Sinopse:
Três irmãs que cresceram sozinhas e na pobreza se envolvem em uma conspiração com pessoas poderosas.
6. D.P Dog Day
Sinopse:
Um soldado tem a difícil missão de capturar desertores do exército, revelando a dolorosa realidade dos jovens diante do alistamento militar obrigatório.