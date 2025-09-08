Tiago Leifert revela detalhes das gravações do The Voice, no SBT
O SBT deu start nas gravações da nova temporada do The Voice Brasil, grande aposta da emissora para o segundo semestre. Tiago Leifert, que volta a comandar a competição musical, falou sobre as primeiras gravações da atração, que acontecem nos Estúdios Quanta, em São Paulo.
“Foi um longo dia de gravação, mas foi tranquilo. O pessoal da Formata trabalha superbem e o Boninho montou um time experiente, com pessoas que trabalham em realities há anos”, disse Tiago.
Tiago Leifert também destacou o alto nível dos participantes logo nas primeiras horas de gravação. “Acho que esses anos fora do ar, criaram uma demanda reprimida nos talentos. Logo nas primeiras horas de gravação, o nível era altíssimo e muito variado”, contou.
E acrescentou: “Dos cinco técnicos, só o Mumuzinho já tinha vivido o The Voice. Mas eles se adaptaram muito rápido. Um spoiler? Pericão não está para brincadeira”, contou.
