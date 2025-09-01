SBT marca estreia do The Voice Brasil na mesma data da final do Estrela da Casa

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

O SBT, sem dó, marcou a estreia do The Voice Brasil, com o comando de Boninho, na mesma data em que a Globo exibe o reality musical Estrela da Casa. A informação é do colunista Gabriel Vaquer, da coluna Outro Canal, do site F5.

Porém, as duas atrações devem competir somente por 30 minutos, tempo suficiente para estragar a final do reality global. O programa, comandado por Ana Clara, ainda é incerto na grade da emissora em 2026.

Por falar em The Voice Brasil, o time do júri será formado por Duda Beat, Matheus & Kauan, Mumuzinho e Péricles. A atração vai ser exibida ao final do Programa do Ratinho. Nos bastidores, o SBT aposta suas fichas em Gaby Cabrini, como repórter da atração.

“O reality show será exibido simultaneamente ao vivo no Disney+ e no SBT. Mas com uma diferença: só no Disney+ o assinante terá uma experiência única complementar com conteúdo estendido além do episódio. Além dessa exclusividade, todos os episódios estarão disponíveis na íntegra no streaming para quem perder a exibição ao vivo, tornando o Disney+ o destino ideal para que o assinante tenha uma experiência completa e estendida do show e possa assistir aos conteúdos quando e onde quiser”, explicou o comunicado da emissora.

Você está lendo um conteúdo originalmente publicado no Observatório da TV. Confira mais em: https://observatoriodatv.com.br