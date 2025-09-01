fechar
Guillermo Pendino pode assumir a direção da Band nas próximas semanas

Por Redação - Observatório da TV Publicado em 01/09/2025 às 9:30
No que depender dos próximos capítulos, a Band deve ganhar uma troca na sua direção. A emissora, que já vinha articulando uma troca e diversas mudanças em sua organização e funcionamento, vai receber um nome de peso nos próximos dias.

De acordo com informações do colunista Flávio Ricco, do Portal Leo Dias, a alta cúpula da Band recebeu na tarde da última quinta-feira (28), o executivo Guillermo Pendino, CEO da Telefé. Já conhecido da emissora de outros trabalhos na emissora, quando Diego Guebel ocupou um cargo na direção do canal, ele é visto com excelentes olhos pela atual cúpula do canal.

Durante o almoço, e após algumas conversas, ficou formalizado o convite para Guillermo Pendino reassumir o comando da área artística da Band nas próximas semanas.

A reportagem ainda contou que existem boas perspectivas de Guillermo aceitar o convite, diante da boa relação que ele construiu com o Brasil. Por outro lado existe a certeza da reestruturação de diversas áreas da emissora, visando um posicionamento estratégico.

