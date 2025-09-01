Guillermo Pendino pode assumir a direção da Band nas próximas semanas

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Clique aqui e escute a matéria

No que depender dos próximos capítulos, a Band deve ganhar uma troca na sua direção. A emissora, que já vinha articulando uma troca e diversas mudanças em sua organização e funcionamento, vai receber um nome de peso nos próximos dias.

De acordo com informações do colunista Flávio Ricco, do Portal Leo Dias, a alta cúpula da Band recebeu na tarde da última quinta-feira (28), o executivo Guillermo Pendino, CEO da Telefé. Já conhecido da emissora de outros trabalhos na emissora, quando Diego Guebel ocupou um cargo na direção do canal, ele é visto com excelentes olhos pela atual cúpula do canal.

Durante o almoço, e após algumas conversas, ficou formalizado o convite para Guillermo Pendino reassumir o comando da área artística da Band nas próximas semanas.

A reportagem ainda contou que existem boas perspectivas de Guillermo aceitar o convite, diante da boa relação que ele construiu com o Brasil. Por outro lado existe a certeza da reestruturação de diversas áreas da emissora, visando um posicionamento estratégico.

Você está lendo um conteúdo originalmente publicado no Observatório da TV. Confira mais em: https://observatoriodatv.com.br